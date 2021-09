Claudia López hablará sobre la inseguridad en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, convocó este miércoles a una rueda de prensa para entregar resultados a la ciudad en materia de seguridad y convivencia.



El encuentro se da un día después de que la alcaldesa tuviera un roce con la prensa por no referirse al tema. En cámaras quedó registrado cómo el martes, después de un evento de educación, López salió del evento sin responder a preguntas relacionadas con inseguridad. "No los voy a atender. No los puedo atender ahorita", le respondió la mandataria a los periodistas que, desde la semana pasada, llevaban buscando un pronunciamiento.

Lo que dijo la alcaldesa

"Tenemos dos hechos preocupantes. Uno, en la pospandemia ha habido una reconfiguración de estructuras criminales y esto, junto a los problemas de pobreza, ha causado el deterioro de dos indicadores: hurtos y homicidio", comentó la mandataria al inicio de la rueda de prensa en la que se darán a conocer las cifras de

delitos de alto impacto en agosto de 2021.



De acuerdo con la mandataria, el plan de choque de las autoridades (con más de 1.500 uniformados adicionales) se ha concentrado en seis localidades: Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, Kennedy y Usaquén.



Estos son los resultados:



Bajó el homicidio en cuatro localidades:



Kennedy

Los Mártires

Usaquén

Usme



Bajó el hurto a personas en cinco localidades:



Bosa

Ciudad Bolívar

Kennedy

Los Mártires

Usaquén



Bajaron las lesiones personales en cinco localidades:



Bosa

Ciudad Bolívar

Usme

Los Mártires

Usaquén



Adicionalmente, la mandataria rindió cuentas sobre los indicadores de delitos del alto impacto en agosto:



Homicidio: Subió un 15 % (con respecto a agosto de 2019)



Hurto de motocicletas: Subió un 12 % (con respecto a agosto de 2019)



Hurto de bicicletas: Subió un 25 % (con respecto a agosto de 2019)



La mandataria aseguró que la estrategia contra la inseguridad, desde la Alcaldía de Bogotá, consistirá en seguir haciendo inversión social.

¿Qué ha pasado en los últimos días?

La inseguridad en Bogotá es uno de los temas que, actualmente, más está preocupando a los ciudadanos. Y, frente a las acciones que están adelantando las autoridades, hay percepciones encontradas.



Por un lado, la Policía asegura tener avances. Por ejemplo, este miércoles, el general Eliécer Camacho, comandante de la Mebog, aseguró que en lo que va del plan integral de intervención (27 días) se han capturado 1.600 personas, 79 con arma de fuego y 65 que iban en motos y vehículos; y que se realizaron 17 operaciones estructurales con la Fiscalía General de la Nación.



“Hemos tenido que rediseñar la presencia en sectores que se ven afectados por la actividad criminal, dentro de las acciones hay actividades de prevención, 31.000 actividades con ciudadanos para que haya corresponsabilidad y 25.000 nuevas personas se han unido a redes de participación cívica”, explicó el alto oficial.



Sin embargo, en las calles aún hay temor. En las últimas horas, por ejemplo, un hombre fue asesinado en el barrio Altablanca (localidad de Usaquén, por ahora se descarta que el homicidio haya obedecido a un hurto; también se conoció un intento de linchamiento a dos delincuentes que trataron de robar una mujer en el barrio Quiroga (Rafael Uribe Uribe); y, el viernes pasado en la noche, un joven se salvó de morir después de que un ladrón en bicicleta le disparara cuando trataba de robarle el celular en el barrio Villas del Dorado (Engativá).

Noticia en desarrollo...

