En vivo: Claudia López habla sobre la situación de Bogotá

La alcaldesa Claudia López hizo un pronunciamiento oficial sobre la situación de Bogotá en los últimos días.



"Han sido días difíciles para nuestra ciudad, han sido días dolorosos para decenas de familias, en estos días hubo 72 ciudadanos heridos por arma de fuegos en nuestra ciudad, 10 personas perdieron la vida esta semana en presuntos hechos de abuso policial", afirmó.



La mandataria señaló que "lo que ocurrió en Bogotá fue una masacre".



Hasta el momento, hay 13 personas muertas (10 en Bogotá, 3 en Soacha) en medio de los actos de violencia desencadenados por la muerte de Javier Ordóñez, quien recibió varias descargas eléctricas por parte de uniformados de la Policía y golpes en varias partes del cuerpo que le costaron la vida.

(Le puede interesar: 'Estoy tranquilo': patrullero involucrado en muerte de Javier Ordóñez)

López señaló que le pidió al presidente Iván Duque una reforma estructural de la Policía, propuesta que Duque rechazó. "Él descarta de plano esa reforma, yo lo lamento mucho porque creó que se necesita, pero le agradezco al señor Procurador que me dijo que va a analizar la posibilidad de una reforma interinstitucional", dijo.



López resaltó que aunque ya se hizo un acto de perdón con la familia del abogado Ordñónez, "no es con una familia señor Presidente, es con por lo menos once y con 72 heridos a bala", señaló.

Además afirmó que "hay intereses y actos criminales, no se queman quince buses de TransMilenio por jóvenes indignados, ni se incendian y vandalizan más de 45 CAI de nuestra ciudad por rabia e indignación".



"¿Quiénes eran los heridos? Jóvenes. Los unos en las camas del hospital de la Policía, y los otros en las camas de los hospitales de nuestra ciudad, ese no es futuro que se merecen nuestros jóvenes, nuestra primera responsabilidad es con ellos, con sus familias", resaltó.



La mandataria dijo que la ciudadanía hoy exige que se sepa la verdad, pues esta es una de las cosas que más le han pedido las familias de las víctimas.



"En 48 horas trabajando hospital por hospital, víctima por víctima, familia por familia, la Alcaldía Mayor ha logrado documentar 119 denuncias de abuso policial", afirmó López.



La alcaldesa se refirió a que las cifras de heridos y muertos es uno de los hechos más graves en la historia de la ciudad. "Esto es lo más grave que le ha pasado a Bogotá desde la toma del Palacio de Justicia", dijo.

(Además: Ordenan toque de queda general y ley seca en Chía y Cajicá)

Así mismo informó el balance que le entregó el Distrito al Gobierno Nacional. "Les entregué la cerca de hora y medio de vídeo que tenemos en donde se muestra con claridad a miembros de la fuerza pública disparando indiscriminadamente a miembros de la sociedad", resaltó.



López agregó que también les entregó 119 denuncias documentadas de abuso policial.



"No puede ocurrir que en Bogotá haya algunos miembros de la Policía que sigan conservando el uniforme, que sigan estando armados cuando le han disparado la ciudadanía", agregó.



Según López, el presidente Iván Duque afirmó que ya solicitó establecer cuáles miembros de la fuerza pública usaron sus armas en las últimas 48 horas.

"He invitado al señor Presidente de la República a que haga un acto de reconciliación y perdón, a que hagamos un acto de reconciliación y perdón con nuestros jóvenes, con nuestra ciudadanía", agregó.

BOGOTÁ