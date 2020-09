Ante cualquier acto de violencia el Esmad intervendrá: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en compañía de sus secretarios de Seguridad y Gobierno, y de la Policía de Bogotá y el Ejército Nacional, invitó a los ciudadanos a que se manifiesten en paz en la jornada de protestas que están programadas para este lunes.

"Respetamos el derecho a la protesta de una manera legítima, sin violencia y sin destruir a Bogotá. Queremos invitar a la ciudadanía a que manifiesten sus causas de manera legitima y pacífica", manifestó la mandataria.



Añadió que mientras las marchas sean pacíficas, los manifestantes estarán acompañados solo por miembros de la fuerza disponible de la Policía, que no están armados y que suelen acompañar las protestas, además de gestores de convivencia del Distrito.



No obstante, advirtió López, ante cualquier hecho de violencia que ponga en riesgo la vida de alguien, el Esmad intervendrá "para disolver esa protesta vandálica y violenta".



"Agradecer a quien organiza estas manifestaciones a que cumplan lo acordado, manifestaciones pacificas, sin violencia y vandalismo. Todos rechazamos la violencia y el al mismo tiempo rechazamos cualquier abusos", invitó la alcaldesa.



Explicó que los procedimientos de traslado de protección, es decir, personas que son conducidas por alguna alteración al orden o comportamiento contrario a la convivencia, no irán a los CTP de la Policía, a los CAI, sino que serán llevados a un espacio dispuesto por el Distrito para esto.

Finalmente, le pidió a la ciudadanía que hoy regrese a casa temprano, y que planee sus viajes con anticipación, ya que el sistema integrado de transporte público de la ciudad cerrará sus operaciones a las 8 de la noche.

