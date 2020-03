"No es falta de conciencia, es supervivencia" Claudia López

La mandataria aclaró que militalizar la ciudad es la última opción, sin embargo, fue enfática en que el Distrito seguirá aplicando sanciones y sellando establecimientos que incumplan las normas.



Además, reiteró el llamado de atención al Gobierno Nacional. "Con la instrucción del decreto del Gobierno hemos pasado de cinco actividades permitidas a 32, entonces es mucho más poroso, eso es lo que ha hecho que mucha más gente haya salido de sus casas", puntualizó López.

Claudia López presentó el decreto 092 que regula el aislamiento en Bogotá durante los próximos 19 días. La mandataria resaltó cuatro razones por las que la ciudadanía salió durante los últimos dos días, y por las cuales la ciudad reforzó las medidas para garantizar la salud de todos los habitantes de la ciudad.



López explicó que el primer motivo es que algunas empresas están incumpliendo con las normas. Alertó sobre call centers y entidades bancarias que están haciendo que los trabajadores asistan a las oficinas y establecimientos generando aglomeraciones de más de cincuenta personas. "La empresa que haga eso se expone a sellamientos y multas" anunció.



Además, habló sobre la situación que se ha presentado en el sur de la ciudad y en Soacha. "La gente está teniendo que escoger entre el hambre y el Coronavirus" afirmó, haciendo énfasis en que la aglomeración en TransMilenio se debe a que el Sistema ha tenido mucha más carga que la que se esperaba en medio de una cuarentena.



Sin embargo, alertó sobre una posible falla de algunos operadores de TransMilenio. "No puede ser que se esté poniendo la plata por encima de la ciudad" denunció sobre la reducción de la flota en el Sistema que sería responsabilidad de algunas empresas y anunció que habrá sanciones para estos operadores.

López resaltó que en Bogotá se van a extremar todas las medidas para que la ciudadanía cumpla con la cuarentena. En este ámbito se refirió a la población vulnerable y a las personas que necesitan ayuda monetaria o de alimentación por parte del Distrito.



Se espera que en las próximas horas anuncie el funcionamiento del programa 'Bogotá Solidaria en Casa' que es la plataforma con la que la Alcaldía ayudará a todas las personas que no puedan sostenerse durante la cuarentena, por ahora se conocieron tres requisitos básicos para ser beneficiario: quedarse en casa, que en el hogar no haya denuncias de violencia intrafamiliar y que haya necesidad evidente.



Por su parte, Luis Ernesto Gómez, secretario de gobierno, hizo un llamado a la ciudadanía a que consulte fuentes confiables de información. "No se dejen engañar por personas inescrupulosas que utilizan cadenas de WhatsApp, como por ejemplo que en las alcaldías locales o en entidades de la Alcaldía Mayor se están entregando mercados" afirmó.



Por último, Claudia López anunció que el Distrito se va a concentrar en tres acciones fundamentales: ayudar a quienes lo necesiten para que se queden en casa, sancionar a las empresas que no están cumpliendo y mantener la frecuencia que necesita TransMilenio.

Cómo denunciar a las empresas que no están cumpliendo con las medidas

Luis Ernesto Gómez, secretario de gobierno, le pidió a la ciudadanía que denuncie a las empresas y establecimientos comerciales que no estén cumpliendo con las normas.



Las entidades que estén obligando a sus trabajadores a ir a oficinas en donde haya aglomeraciones de más de cincuenta personas. Aquellas que no hayan implementado turnos de ingreso o de salida, o las que no han hecho procesos de teletrabajo en donde pueda funcionar esta opción, podrán ser sancionadas e incluso selladas.



La ciudadanía, en Bogotá, podrá denunciar estos hechos en el correo electrónico: denuncias@gobiernobogota.gov.co



Por su parte, aquellos ciudadanos que hayan sido víctimas de despidos o abusos laborales durante la cuarentena podrán reportarlo en la línea 120 o en el teléfono 018000112518.

REDACCIÓN BOGOTÀ

El Tiempo @BogotaET