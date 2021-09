'Las familias se sienten abandonadas y humilladas': Claudia López sobre 9S

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, estuvo este jueves con los familiares de las personas asesinadas el 9, 10 y 11 de septiembre de 2020 en Bogotá en las noches de caos que se desataron en rechazo al asesinato de Javier Ordóñez por parte de miembros de la Policía de Bogotá.

(Le puede interesar: Cicatrices y lecciones: un año del asesinato de Javier Ordóñez)

Esta mañana, la alcaldesa acompañó una Eucaristía en la Catedral Primada de Colombia con los familiares de los jóvenes asesinados esas noches.

Sentimos como propio el dolor de las familias de la tragedia ocurrida el 9 al 11 de septiembre en Bogotá.



Hoy honramos la memoria de las víctimas y seguimos acompañando a sus familias en su legítimo reclamo de justicia, que hasta ahora no han tenido. https://t.co/OTslMH81u1 pic.twitter.com/SL06Y3QQyA — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) September 9, 2021

Luego, hizo un pronunciamiento desde la Alcaldía de Bogotá. Allí, recordó que por esos hechos hoy solo hay una condena (la de uno de los patrulleros del caso Ordóñez) y cuatro imputaciones.



"Con razón las familias no se sienten abandonadas, sino (también) humilladas. Ellos denuncian que no reciben justicia y que están siendo víctimas de hostigamientos y amenazas", aseguró López.



La mandataria, además, exigió a la Policía Metropolitana apartar del servicio a los uniformado del CAI Verbenal implicados en la muerte de tres personas. "Es inadmisible que en un año la Policía no haya tenido la decencia de apartar del servicio a los policías que sabe que usaron sus armas de fuego esas noches. ¿Cómo es posible que la familia de Jaider Fonseca tengan que seguir viendo a los miembros de la Policía que saben que estuvieron esa noche en servicio?".



Por otra parte, López aseguró que esas noches, desde el Puesto de Mando Unificado "nadie dio la orden de utilizar armas de fuego ni de defender a sangre y fuego los CAI (...) Pero es evidente que ese abuso policial sí ocurrió. Lo que ocurrió entre 9 y 11 de septiembre fue una masacre de jóvenes en medio de disparos indiscriminados por la Policía".

(Para seguir leyendo: 'Casi todos los casos del 9S están en la impunidad')

La mandataria aprovechó su intervención para pedirle al presidente Iván Duque una reforma de fondo a la Policía. "Esa reforma es necesaria por la salvaguarda del Estado de Derecho, por las garantías de los derechos de los ciudadanos y por la legitimidad de la propia Policía Nacional, para honrar el trabajo honesto y riguroso que la mayoría de sus miembros hacen día a día", manifestó López.



En los últimos días, además, López solicitió a la Fiscalía celeridad en los proceso de investigación y a la Procuraduría que “asuma la totalidad de las investigaciones disciplinarias que se adelantan contra miembros de la Policía Nacional en los hechos del 9 y 10 de septiembre”.

EL TIEMPO