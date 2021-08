Claudia López: los delincuentes no van a identificarse en la 100 con 15

La alcaldesa de Bogotá Claudia López respondió ante polémica desatada ayer por las propuestas del Distrito de crear frentes de seguridad especiales para combatir el crimen protagonizado por extranjeros: " Respetamos, pero no compartimos decisión del Gobierno Nacional".



Respetamos, pero no compartimos decisión del Gobierno Nacional/Migración Colombia de no hacer un comando de patrullaje conjunto con la Policía para poder identificar y judicializar a extranjeros que cometen delitos.



En https://t.co/nVueq7TNjY explico en detalle nuestras razones. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 19, 2021

Lamentó que Migración Colombia no haga un comando de patrullaje conjunto con la Policía para poder identificar y judicializar a extranjeros que cometen delitos.

López dijo que la nacionalidad no explica que alguien sea o no criminal y que, en cambio, muchos son trabajadores honestos. “A las minorías criminales debemos judicializarlas, pero para esto necesitamos identificarlas y por eso pedimos este comando conjunto. Los ilegales cruzan las fronteras de manera ilegal (sic) y por eso es tan difícil identificarlos”.

Dijo que una cosa es darle protección al migrante legal y otra hacer lo propio con delincuentes de otros países. “A estos los tenemos que identificar cuando los ciudadanos nos dicen que han sido víctimas de un delito. Por eso necesitamos saber quiénes son, hacer rápido su identificación y evitar la impunidad. Si en 36 horas no podemos hacer esta labor terminan quedando libres”.



Agregó que lo único que se quería era un patrullaje conjunto. “Los criminales no van a ir a la 100 con 15 a identificarse. Eso es ingenuidad. Protegeremos al migrante trabajador y decente, que son la mayoría, pero también en llevar a la cárcel a los delincuentes extranjeros. Los criminales se dan cuenta de esta impunidad y por eso es que los están reclutando, los están haciendo víctimas”.



En los últimos tres días hubo tres casos en donde extranjeros han asesinado a policías. “Hay un accionar que lleva a la impunidad porque no se pueden identificar los agresores. Estos últimos crímenes han sido más violentos. Migración en la mañana nos dijo que sí y por la tarde que no. No entiendo”.



¿Qué hace Bogotá por los migrantes?

Datos importantes



Bogotá tiene 340.711 migrantes venezolanos, (20% de los que hay en el país).



Bogotá es la ciudad con más migrantes venezolanos. En Brasil hay 261.000, Panamá 118.000 y México 101.000.



El 56% son indocumentados o tienen un estatus migratorio irregular.



75% de migrantes tienen vocación de permanencia.



1 de cada 10 hogares pobres tiene personas migrantes.



Prioridades



Promover integración económica y social desde una respuesta multisectorial.

Combatir la xenofobia.



Orientar retornos voluntarios.



Apoyar la implementación del Estatuto de Protección Temporal, para lo cual se trabaja en coordinación con socios externos.



Para diseñar estrategias que garanticen el bienestar de los migrantes es indispensable el trabajo articulado entre actores del sector privado, la sociedad civil, el Gobierno Nacional y local y la cooperación internacional.



Trabajo con migrantes

​

Sesiones de trabajo sobre protección internacional y derechos de refugiados y migrantes venezolanos, enfocados en la importancia de la migración para el desarrollo de la ciudad. Estos se llevan a cabo en localidades con mayor población migrante y también se enfocan en funcionarios públicos



Estatus de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos

​

Implementación de este estatus para garantizar su inclusión, bienestar y derechos.



Se gestiona a través de 22 puntos de registro donde las familias pueden recibir información sobre sus oportunidades en la ciudad.



En todos los servicios y sectores del Distrito, en integración social, educación, salud se han invertido cerca de $100.000 millones para migrantes en el cuatrienio.

Educación



53.000 niños migrantes están matriculados en nuestro sistema de educación preescolar, básica, media y secundaria. Esto representa más del 7,4% de todos los estudiantes de escuelas públicas de la ciudad y significa un crecimiento del 18% frente al número de estudiantes atendidos en 2020 (44.671 estudiantes).



Se lucha contra la xenofobia a través de festivales musicales y artísticos que integran a la comunidad migrante y refugiada a la ciudad en alianza con organizaciones nacionales e internacionales y fortalecen la sociedad civil organizada migrante.

Salud



El sistema de salud de Bogotá atiende a todos los migrantes venezolanos. A junio de 2021, 100.433 migrantes regulares estaban afiliados a nuestro sistema de salud.



Se brinda asistencia médica en caso de emergencia, a través de campañas de medicina preventiva y vacunación de enfermedades como la rubéola y el sarampión.



Los embarazos de alto riesgo que carecen de controles prenatales y la atención a los recién nacidos, que regularmente sufren desnutrición, son críticos para el sistema.

REDACCION BOGOTÁ

