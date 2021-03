'Una minoría de venezolanos, violentos, son factor de inseguridad'

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, llegó en la mañana de este jueves al homenaje al patrullero Edwin Caro, asesinado en la tarde de este miércoles en el sector de El Nogal cuando requirió a dos hombres sospechosos en una motocicleta. Aunque no se ha confirmado la identidad del delincuente que también murió en los hechos, sí se supo que el otro es un ciudadano venezolano de 28 años.

"Con la Policía estamos trabajando sin descanso por la protección de la ciudad, pero yo sí quiero hacer un llamado porque así como se les ofrece de todo a los venezolanos, se les dé garantías a los colombianos", manifestó la alcaldesa; sin embargo, aclaró: "Que eso no genere ningún acto de xenofobia. La mayoría de venezolanos son gente humilde huyendo de una dictadura. Pero los hechos demuestran que una minoría de venezolanos, profundamente violentos, que matan para robar o por una requisa, son un factor de inseguridad en nuestra ciudad".

La mandataria resaltó que "no es la primera vez, desafortunadamente, y lo hemos denunciado con el General Gómez en nuestros consejos de seguridad, que tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos. Este no es un tema de hurto, primero asesinan y luego roban. Necesitamos garantías para los colombianos. Yo respeto profundamente las políticas del Gobierno Nacional, pero los colombianos también necesitan garantías", dijo.



López llegó a la carrera 7 con calle 79, el punto donde Caro fue asesinado. Allí hubo un abrazo con la Policía y un momento para ofrecer sus flores en el altar.



"Expresarle toda nuestra solidaridad a la Policía Nacional. Fue en cumplimiento del deber, en estrategias de la protección de la ciudadanía. Somos muy poquitos haciendo mucho, patrullando, vigilando... (...) No estamos escatimando en esfuerzos para proteger la vida", sostuvo la mandataria.

Revuelo en redes

Antes de que Claudia López llegara al punto del homenaje, hubo un revuelo en redes sociales al no ver la pronta presencia de la alcaldesa.



Uno de sus críticos fue el excandidato a la Alcaldía, Miguel Uribe. "Son las 6 a. m. Ayer hubo dos balaceras en Bogotá. Murió un policía. Hoy a esta hora Claudia López debería estar realizando un consejo de seguridad", trinó Uribe.



Y en la noche del miércoles, también había lanzado críticas: "Que Claudia López no vaya a homenaje del policía Caro asesinado frustrando robo en Bogotá, es una demostración de desprecio por la legalidad y la autoridad; un irrespeto con la Policía y la familia de la víctima; e indiferencia con la inseguridad que sufren ciudadanos. Arrogante".

Pero su llegada y sus palabras tampoco sentaron bien. Algunos sectores rechazaron sus pronunciamientos sobre delincuencia y su vínculo con una minoría de migrantes.



"Ante dramática caída en encuestas @claudialopez insiste en apelar a la demagogia para exacerbar el odio y la xenofobia, para que la gente olvide que el problema no es la nacionalidad de los delincuentes sino que su política de seguridad es un total fracaso. ¡Qué vergüenza!", trinó el concejal Carlos Fernando Galán.

"Declaraciones de @ClaudiaLopez son xenófobas, la pelea no es entre migrantes y colombianos, peligroso camino el que escoge @bogota con ese discurso, que con seguridad es para subir en popularidad", trinó la concejal Lucía Bastidas.

