Claudia López habla otra vez del 'Plan de salvamento para clase media'

La alcaldesa Claudia López se refirió nuevamente al 'Plan de Salvamento para la clase media' que tendría que activarse en caso de que la cuarentena se extienda para evitar el avance acelerado de contagio por coronavirus.



El pronunciamiento lo hizo durante la entrega del concepto del CTPD sobre el Plan de Desarrollo de Bogotá, que López llama 'El Nuevon Contrato Social', que se concerta y ajusta en plena pandemia.

"No hay manera de pasar por esta pandemia con varias cuarentenas sin un contrato social que dé sustento no solo las familias más pobres y vulnerables, sino a la clase media, manifestó la alcaldesa e hizo énfasis en que el asunto escala al "cuánto pone cada uno para el plan".



"Esta es una discusión real, cuánto va a aponer el gobierno nacional, la alcaldía, el sector financiero y las empresas. Todos tenemos que poner", aclaró la mandataria y alertó "O ese sector clase media va a terminar pagando en muertos por esta enfermedad si no le hacemos un contrato social a tiempo".



El pronunciamiento se da un día después de que la mandataria distrital reconociera, en entrevista con Yamid Amat en CM&, que existía la posibilidad de alargar la cuarentena tres meses más. Y añadió que eso implicaba 'parar la economía' en ese lapso para evitar la salida de la mayoría de trabajadores a las calles.



“La pregunta es cómo, sin pánico financiero, logramos apagar la economía tres meses para que produzca solo cinco cosas: salud, servicios básicos, alimento, cuidado y abastecimiento. El resto de sectores van a tener que parar”, afirmó López y agregó que el segundo gran reto vendría no solo con el decrecimiento económico de la capital sino con la recuperación en 2021.



En ese panorama, la mirada se dirige no solo a las clases desfavorecidas (estratos 0 y 1) que ya cuenta con las ayudas del programa Bogotá Solidaria, sino a las clases media-baja y media (estratos 2, 3 y 4). Para ellos viene el “plan de salvamento” que está en formulación en el Distrito y podría ser presentado en las próximas semanas. “No están en pobreza ni en vulnerabilidad. Pero seguramente no tendrán todo el dinero para pagar los servicios públicos, las cuentas bancarias o arrendamiento. Tenemos que hacer un salvamento para clase media en hogares y microempresas”, dijo López.



En Bogotá, la clase media-baja y media es mayoría. De acuerdo con la Encuesta Multipropósito de Bogotá 2017, mientras el estrato 1 suma el 8,8 % y los 5 y 6 poco más del 4 % de la población, el estrato 2 es el 41,4 %, el 3 el 36,4 % y el 4 el 8,9 %. Es decir, más del 80 % de la capital.



