Claudia López habla en el aniversario del primer caso de covid-19

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habla en la emisión central de City Tv, sobre el primer año de covid-19 en Colombia. El 6 de marzo de 2020, se detectó en Bogotá el primer caso oficial de covid-19 en el país.

Un año después, Bogotá reporta 661.916 casos acumulados de covid-19. En los últimos 364 días, han muerto 13.916 personas en la capital.



Pero, hace unas semanas, también pasaron a contarse los inmunizados. A la fecha, se han aplicado 60.874 dosis de vacunas contra el covid-19.

'Somos una familia como cualquier otra'

"Nosotros somos una familia como cualquier otra. Una familia de seis hermanos... varios de mis primos estuvieron contagiados, varios de mis tíos estuvieron contagiados. Una tía abuela falleció por covid-19. Lo que han pasado tantas familias (...) esto ha sido duro, ha sido aleccionador", contó la alcaldesa de Bogotá que, hasta el momento, no ha resultado mucho.



"Yo creo que Dios me ha cuidado mucho. Ha sido también el tapabocas... Ya perdí la cuenta de cuántas pruebas me han hecho", dijo y aseguró que su mayor preocupación ha sido explicar las medidas que se han implementado en Bogotá.



Y no es para menos, desde mediados de marzo de 2020, Bogotá ha atravesado todo tipo de medidas. Ha pasado por simulacros de cuarentena, cuarentena estricta, cuarentena por localidades, cuarentena por UPZ, cuarentena los fines de semana; por pico y cédula, pico y género; por toques de queda, horarios de reactivación, ley seca, etc.



"Yo he visto la mejor cara de mi ciudad este año. Con la Donatón, con 51 mil millones de pesos empezamos con renta básica al principio con 80.000 familias: hoy vamos con 831.000 familias", precisó.

Momentos críticos

"El primer pico lo tuvo la localidad de Kennedy, alrededor de Corabastos. Era una triple disyuntiva: ¿qué cuidamos?e ¿y el abastecimiento?", recordó López y aseguró, "he llorado muchas veces. En las UCI, con los enfermeros, viendo el sacrificio de los médicos y la angustia de las familias que no pueden ver a sus familiares".



Sin embargo, resaltó "después de los médicos, los empresarios de Bogotá. Esa otra cara de también los empresarios cuidando el empleo".



Reconoce que una de las decisiones más difíciles ha sido decretar la primera cuarentena general. "Es decir vamos a cerrar una ciudad de ocho millones de habitantes. Todo era desconocido... luego la segunda decisión más difícil fue ¿cómo abrir de tal manera que no colapse el sistema hospitalario. Lo tercero más difícil ha sido tener que entrometernos tanto en la vida de los ciudadanos: hoy acuéstese a las ocho, este fin de semana no salga (...)", recordó.



"Lo que nos ha cuidado ha sido la cultura ciudadana. Al cabo de un año, que estamos desgastados... aún en este momento, conversando con la gente, ellos dicen, bueno está bien", explicó y se refirió a las protestas del sector de San Victorino, con quienes se trató de concertar esta semana.

"Qué se hizo bien?"

"En el manejo de la pandemia hemos hecho lo que la información científica nos indicó que debíamos hacer. Yo me siento orgullosa de que Bogotá hubiera liderado la cuarentena. Hay gente que dice que fue costoso económicamente, pero cuando colapsa el sistema hospitalario el costo es mucho peor", manifestó López.



Sin embargo, reconoció, "¿qué hemos hecho mal? Pedirle a la gente que haga muchas cosas que hoy sabemos que no eran indispensables. Si uno fuera adivino y supiera, no las hubiera pedido (...) Ha causado incontroversias innecesarias, algunas controversias con el Gobierno Nacional. Eso ha generado confusión, a veces la gente se despista".

Noticia en desarrollo...

BOGOTÁ

*Entrevista de Jhonatan Nieto y el Dr. Carlos Francisco Fernández. ​