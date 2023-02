La alcaldesa de Bogotá Claudia López volvió a referirse a la polémica que suscitaron las presiones del Gobierno nacional sobre la primera línea del metro, luego de que a través del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se advirtiera que si no se reconsidera hacerlo subterráneo, se revisarán los recursos que aportan para otras obras claves en la capital.



(En contexto: Cómo golpea a Bogotá la amenaza de dejarla sin recursos para obras clave)

Claudia López recordó que en campaña también consideró que el metro subterráneo era la mejor opción para Bogotá, pero que no cometería la “irresponsabilidad” de que la ciudad siguiera perdiendo tiempo y plata.



“Bogotá necesita metro, lo necesita desde hace 50 años. No podemos perder cuatro años más aunque no sea la mejor opción”, dijo Claudia en ese momento, cuando también anunció que respetaría el metro elevado si se llegaba a firmar.



(Le puede interesar: ‘No hay chantajes’: Mintransporte tras presiones a alcaldía por metro de Bogotá)

La alcaldesa recordó sus palabras tras la insistencia del gobierno Gustavo Petro para que el metro sea subterráneo. Y este viernes agregó que “salimos adelante cuando en vez de saboteo y amenazas, construimos sobre lo construido, mejorando sin dañar, cambiando sin destruir”.



Según López, la primera línea del metro es fruto de un proceso que cumplió todos los requisitos y va en el 18 por ciento de ejecución.

Gracias a todos por querer y defender a Bogotá.



Salimos adelante cuando en vez de saboteo y amenazas, construimos sobre lo construido, mejorando sin dañar, cambiando sin destruir.



Somos el corazón ciudadano, económico y solidario de Colombia. Bogotá Región se respeta!#MetroYa pic.twitter.com/dYNQQe4AqF — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 3, 2023

(Además: Mintransporte, a debate de control político por advertencia sobre el Metro)



Este viernes, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en entrevista con Caracol Radio, dijo que no está “chantajeando” con las presiones para los cambios en el proyecto, pero sí dijo que revisarán el aporte de recursos para otras obras claves de la ciudad.



EL TIEMPO