‘En vez de toques de queda debemos acelerar la vacunación’: López

La alcaldesa Claudia López ha recomendado a aquellas personas que quieran celebrar Navidad en reuniones presenciales realizar un aislamiento voluntario individual y hacer las novenas de manera virtual para evitar "gastar el cupo epidemiológico" antes del 24 de diciembre.



Este viernes, en entrevista con EL TIEMPO Y CityTv, López entrega nuevas recomendaciones para este fin de año y Navidad pero además hizo importantes anuncios sobre si intención de negociar la llegada de las vacunas desde la capital. "Si el Gobierno así lo permite estamos dispuestos a colaborar", dijo la mandataria.

López indicó que la mayoría de casos por coronavirus en la ciudad en este momento se ubica en tres localidades: Suba, Usaquén y Chapinero. "La tendencia al alza es en el norte de la ciudad porque es donde hay más comercio", indicó. Sin embargo, aclaró que por ahora el Distrito no estudia nuevas medidas en estas zonas.



Por lo anterior, la alcaldesa recomendó seguir comprando en línea y evitar las compras presenciales. "No hay regalo más grande que la vida y la salud", puntualizó.



La alcaldesa descartó que haya toques de queda en Bogotá o una cuarentena. "Nada de toques de queda o cuarentena, necesitamos autocuidado y vacunación (...) En vez de toques de queda debemos hablar de la vacunación", sostuvo.



López ha insistido en seguir las novenas y eventos virtuales. "No aguanta la capacidad epidemiológica para tener reuniones nueve días seguidos: son nueve días de riesgo. Les rogamos sacrificar la presencialidad en las novenas para dar ese cupo a quienes quieren celebrar de manera presencial la Navidad y el Año Nuevo", manifestó la alcaldesa en su momento.



(Lea también: Estas son las restricciones que tendrán las capitales para fin de año)



El Distrito, además, restringirá la venta de bebidas embriagantes como acompañamiento de comidas en restaurantes y gastrobares después de las 10 p. m. Antes, la hora límite de servicio a la mesa era la medianoche.



En Bogotá continúa el pico y placa y, hasta el momento, el Distrito no ha considerado levantarlo.



(Además: Colombia vuelve a poner el ojo en sus camas de UCI por la pandemia)

Los delitos bajan pero el uso de la violencia aumenta en los atracos. Trabajamos en desmantelar bandas FACEBOOK

TWITTER

López adelantó que esta noche sostendrá una reunión con el ministro de salud, Feernando Ruiz Gómez, y que está dispuesta a proponerle colaborar con negociaciones desde la capital para acelerar el proceso de vacunación. "Somos respetuosos de estas negociaciones, son muy delicadas, pero si podemos colaborar estamos dispuestos".

Dijo además que sería la primera en vacunarse y contó que su señora madre está hospitalizada por problemas coronarios y que a ella también le explicó porqué las personas con morborbilidades deben ser priorizadas en este proceso.

Seguridad

En este tema la mandataria aceptó todas las dificultades. Agregó que el hurto de bicicletas se subió en un 33% debido a que los delincuentes aprovecharon el alto flujo y las calles solas de varias épocas de la pandemia. "Por eso creamos un comando específico para cuidar a la ciudadanía, detectar problemas de luz, y evaluamos cómo mandamos ciclorrutas a vías principales para que baje el riesgo".

También aclaró que aunque han bajado las cifras en muchos delitos causa impresión que el uso de la violencia sea cada vez peor. "Una cosa es que te roben el celular en un cosquilleo y otra cosa es que te hieran por eso. Aquí estamos trabajando es en atrapar bandas".

Habló también de las bandas que se aprovechan del estado de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos para reclutarlos en bandas criminales. "Dos bandas de venezolanos generaron 19 homicidios en Bogotá. Ahí necesitamos más apoyo del Gobierno Nacional para identificar quiénes entran a nuestro país y para devolver a su país a quienes vienen a delinquir".

En cuanto a las quejas por las dificultad para poner una denuncia dijo que en las URIS deben aceptar las quejas por robos de los ciudadanos. También habló de la aplicación de la Fiscalía General de la Nación: 'A denunciar'. "Gracias a esta se han subido las denuncias y eso está bien porque debemos saber la realidad. Es obligación de los servidores públicos atender al ciudadanos".

Una ciudad en obra con una nueva forma de movilidad

La alcaldesa de Bogotá dijo también que viene una era de dificultades en la movilidad por la cantidad de obras que se van a comenzar en la ciudad: vías, metro, estaciones de TransMilenio. "Por eso necesitamos movernos en diferentes horarios y aprovechar diferentes modos de transporte. También seguir priorizando el teletrabajo porque necesitamos que esas personas no ocupen las calles. Subieron viajes peatonales y en bicicleta. Todo eso no lo podemos perder"

En cuanto a los trancones por las cilorrutas en varios corredores de la ciudad dijo que el futuro de la movilidad es tener más viajes limpios. "Debemos lograr que menos gente muera por enfermedades respiratorias, que el aire se siga deteriorando. Seguiremos trabajando por nuevas alternativas de transportes. No vamos a retroceder".

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com