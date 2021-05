‘Cada día tenemos menos movilización y más vandalismo’: López

"Bogotá tuvo ayer la noche más violenta y dolorosa desde hace ocho días, que empezaron las jornadas de movilización y de paro”. Así describió la alcaldesa Claudia López la tensa jornada de manifestaciones del martes, tras visitar a las personas que han resultado heridas durante las marchas en la capital. Desde que dio el informe en el Puesto de Mando Unificado (PMU), casi a la 1 a. m. de ho, ya avisaba de una desalentadora jornada manchada por la violencia, disturbios y enfrentamientos entre vándalos y la Fuerza Pública.



En horas de la mañana , la mandataria recorrió los hospitales de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad, y el Central de la Policía, en la carrera 59 con calle 26, visitando y hablando con los civiles y uniformados que resultaron afectados durante los disturbios ocurridos en las protestas. En compañía de su secretario de Salud, Alejandro Gómez, la alcaldesa fue tajante en rechazar los actos violentos y de vandalismo en Bogotá, asegurando que esto solo causa más heridos.



“Nos pasamos la noche tratando de contener la violencia, ¿y en la mañana a visitar heridos? Eso no puede ser. Más vandalismo implica más intervención de la Policía y el Esmad, y, por lo tanto, más choque y confrontación que termina en heridos, agresiones y abusos”, dijo.



Según el reporte de la Alcaldía, en la jornada de protestas del martes 214 personas resultaron heridas e ingresaron a centros asistenciales: 104 policías y 110 civiles. Sumado a ello, el balance general indica que desde cuando se inició el paro nacional, 28 de abril, hasta las 10 a. m. de hoy había 255 civiles heridos, de los cuales solo quedan 90 hospitalizados. Esto es preocupante para el Distrito, pues desde el inicio de la pandemia han sido insistentes en el llamado a la ciudadanía a evitar accidentes que requieran atenciones de urgencia externas a covid-19.



El secretario Alejandro Gómez también hizo un llamado de atención, denunciando que en varios puntos de la ciudad se bloqueó el paso de ambulancias que iban a atender emergencias. “Ayer no pudieron salir o llegar a hospitales. Desde la Secretaría de Salud hacemos un llamado a la cordura porque no todo vale. La misión médica hay que respetarla”, lamentó el funcionario.



Por otro lado, la alcaldesa insistió en que no ha dado ninguna instrucción para militarizar Bogotá, solo pidió el apoyo de la Fuerza Pública en 18 puntos críticos, en los que hay altos niveles de hacinamiento, con el fin de evitar poner en riesgo la vida de privados de la libertad. También aseguró que la “salida política” a las actuales tensiones sociales que se viven está en manos del Gobierno Nacional.



Durante la tensa jornada no hubo muertes ni de civiles ni uniformados, y también se descartó el uso indiscriminado de armas de fuego por las autoridades. No obstante, es importante señalar que el 1.º de mayo, el Hospital San José registró el deceso de una persona que tenía lesiones tras las protestas, hecho que es investigado.



“Todo lo que se alarga en el tiempo sin un norte claro se degrada. Cada día tenemos menos movilización pacífica, y más vandalismo”, dijo la mandataria, quien también se refirió a supuestos desaparecidos: “Ni muertos ni desaparecidos, como debe ser siempre, en jornadas de movilización y protesta en Bogotá”.



De hecho, la Secretaría de Gobierno, en las comisiones que realizaron con comités de derechos humanos, encontró el paradero de 16 de las 18 personas que la Defensoría del Pueblo había registrado como desaparecidas desde que comenzaron las jornadas de protestas. Estos ciudadanos fueron reportados en distintas estaciones y URI de la ciudad, y nueve quedaron en libertad y cinco se encuentran en medio de procesos judiciales.



Fueron dos mujeres y 13 hombres los que se encontraron, pues, según afirmó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, la Defensoría había repetido el registro de uno de los reportados como desaparecido, quien apareció con dos nombres distintos. Además, se reportó que una de las personas era un menor de edad que fue puesto a disposición de la Unidad de Infancia y Adolescencia.

