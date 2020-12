Claudia López: ‘Tendremos que tomar medidas de cuidado’

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, trinó un mensaje de preocupación ante el aumento de casos de covid-19 en la capital. "Hemos tenido consideración con las familias y el comercio en esta temporada navideña entendiendo el año tan difícil. Pero no parece haber una respuesta consciente y corresponsable y el contagio crece nuevamente de manera preocupante. Tendremos que tomar más medidas de cuidado"

Aunque todavía no se sabe si se está pensando en nuevas medidas para evitar que el aforo en el comercio se desborde o en más medidas de confinamiento lo cierto es que el aumento de casos ya pone en alerta a las autoridades. El último reporte habla de 4.155 casos en la capital.

Hemos tenido consideración con las familias y el comercio en esta temporada navideña entendiendo el año tan difícil. Pero no parece haber una respuesta consciente y corresponsable y el contagio crece nuevamente de manera preocupante. Tendremos que tomar más medidas de cuidado. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) December 19, 2020

Por ahora el Gobierno Distrital no ha dado fecha de nuevos pronunciamientos. Según cifras del MInisterio de Salud Bogotá registra un total de 425. 914 casos de de covid-19 de los 1'496. 062 a nivel nacional.

De la cultura ciudadana y de la voluntad de cuidado de los bogotanos dependerá que el covid-19 no pase cuenta de cobro en 2021 a sus familias. Ese ha sido el mensaje central que quedó de las medidas anunciadas por la alcaldesa Claudia López para este diciembre.

Entre las recomendaciones está que aquellas personas que quieran celebrar Navidad en reuniones presenciales realicen un aislamiento voluntario individual a partir de este martes (y por los próximos ocho días) y hagan las novenas de manera virtual para evitar "gastar el cupo epidemiológico" antes del 24 de diciembre.



Cumplirlas depende del juicio de los ciudadanos: "No le vamos a poner un policía al lado, no le estamos imponiendo restricciones. Pero es nuestra obligación dar recomendaciones concretas", manifestó López.



"Estas medidas son para proteger a sus papás, a sus mamás, a sus abuelos. No creemos que tengamos riesgo de colapso del sistema hospitalario. Pero tenemos que cuidar que la velocidad de contagio no se dispare", insistió López.

En contexto

Claudia López: 'Estas son las reglas de oro para una Navidad en paz'

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com