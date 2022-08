La Procuraduría General de la Nación citó a una reunión a todas las partes involucradas en el caso de la Ptar Salitre, planta de tratamiento que si bien está operando, presenta varios inconvenientes relacionados con su funcionamiento.



Recordemos que el contrato de optimización de la Ptar Salitre (fase II) fue adjudicado en 2016 por la CAR Cundinamarca al Consorcio Expansión Ptar Salitre (Ceps). La obra tiene un costo de 1,5 billones de pesos y un plazo de 5 años. Y es la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) la que debe operarla. De hecho, la recibió y la está operando desde el 16 de diciembre de 2021, aunque con la advertencia de que la planta no está en condiciones de operar.



Entre los citados se encuentra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el director de la CAR Cundinamarca, Luis Sanabria; la gerente del Acueducto, Cristina Arango; la representante legal del contratista CEPS, Gloria Giraldo, y el ingeniero Luis Paúl Navarro, gerente del interventor IVK.



Según reveló la emisora, la reunión extraordinaria busca dar una solución concertada a los problemas de operación de la planta.



Según los documentos publicados por Caracol Radio, el encuentro estaba pactado inicialmente para el jueves 11 de agosto, pero se adelantó para el próximo martes 9 de agosto a las 9 de la mañana.



“El cambio de fecha nos permitirá contar con más tiempo para encontrar soluciones concertadas teniendo en cuenta la próxima terminación del contrato y el riesgo que ello implica para la población beneficiaria del proyecto”, se lee en la carta.

Acuerdo entre las partes

Luego de cerca de tres semanas de controversias públicas entre la Alcaldía de Bogotá, el pasado jueves la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y el contratista de las obras de optimización de la Ptar Salitre, la CAR Cundinamarca anunció este jueves que había llegado a un acuerdo para ampliar el plazo de entrega de la planta con el Consorcio Expansión Ptar Salitre (Ceps), que estaba pactado para el 12 de septiembre.



El anuncio lo hizo el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Luis Fernando Sanabria Martínez, quien aseguró que es una adición de tiempo y no de recursos, para garantizar la entrega óptima de la planta, con la que se espera tratar el 30 por ciento de las aguas residuales que produce Bogotá.



De acuerdo con el funcionario, el proceso se realizará en dos etapas: una inicial durante la cual un tercer interviniente (que será la Sociedad Colombiana de Ingenieros), cuya figura jurídica es denominada amigable componedor, elaborará un informe sobre las diferencias de las partes, en cuanto a la terminación de las actividades pendientes en el parque metropolitano, los edificios de rehabilitación de la fase antigua y al empalme de la planta antigua con la planta nueva (Fase I con Fase II).



Según la CAR, las partes se encunetran evaluando el tiempo requerido para ello, que podría ser de seis meses. Cabe recordar que en una entrevista con EL TIEMPO, Sanabria había señalado que se necesitaban entre 6 y 8 meses adicionales parq eu la Ptar fuera entragada operando adecuadamente y con todos los eqiupos, garantías y manuales al día.



La optimización de la Ptar Salitre y su conezión con la antigua planta (o FASE I) fue contratada en 2016, un plazo de 5 años y un valor de 1,5 billones de pesos. Sin embargo, en 2021, ante supuestas fallas, la planta se volvió un asunto de controversia entre el Acueducto de Bogotá y el constuctor.



La EAAB, que debió recibir y empezar a operar la planta en diciembre del año pasado por orden del tribunal Administrativo de Cundinamarca, alegaba que la planta no estaba en condiciones de operar, que algunos eqiupos estaban presentado fallas y que hacía faltan manuales y garantías de equipos. No obstante, el Consorcio se defendía señalando que la planta estaba operado desxde septiembre de 2021, que cumplía con los parámetros de tratamiento y que había entregado los mamnuales.

Terminada esta primera fase, y una vez elaborado el informe del amigable componedor, se solicitará una nueva enmienda para ejecutar dichas obras. En todas las ampliaciones de plazo se incluirá el período de corrección por defectos.



“Se trata de un escenario que nos permite ampliar el plazo, tiempo durante el cual un tercer interviniente presentará el informe correspondiente”, dijo el director de la CAR Cundinamarca.



El funcionario fue enfático en recalcar que el contrato no tendrá ninguna adición en recursos, ya que se trata de un contrato firmado bajo la modalidad llave en mano en el que el contratante recibe la obra a satisfacción sin que tenga que incurrir en gastos adicionales, pues estos deben ser asumidos por el contratista.



Con los acuerdos a los que llegaron la CAR y CEPS y las otras partes intervinientes se estaría dando así por terminado un duro rifirrafe en el que ya había intervenido la alcaldesa Claudia López y la magistrada Nelly Villamizar terminó con denuncias por parte de la designada ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

