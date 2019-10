Claudia López construiría dos troncales de TransMilenio

Claudia López, la alcaldesa electa de Bogotá, sentada en el sofá de su apartamento en Chapinero y con una taza de café en la mano, dice que la noche del pasado domingo, después de conseguir 1’108.541 votos, (la votación más alta en la historia de la ciudad), durmió tranquila y profundamente.

Este lunes respondió por horas las preguntas de decenas de periodistas. Contestó llamadas de amigos, del Presidente de la república, Iván Duque; de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y de familiares orgullosos.



La seguimos hasta que nos recibió, a eso de las tres de la tarde, después de almorzar en la intimidad de su hogar con Angélica Lozano, quien tuvo que irse para el médico por un resfriado.

La llamó el Presidente Iván Duque, ¿qué le dijo?

Su llamada fue la primera que recibí una vez se conocieron los resultados. Fue muy generoso, que me felicitaba, que sabía que era un momento muy especial para mí, para las mujeres, para Bogotá. Que contara con él y con el concurso de su Gobierno para lograr lo que nos habíamos propuesto para la ciudad. Y esta mañana (lunes) volví a conversar con él, quedamos de vernos mañana (hoy) a las 3:30 p. m. para empezar el empalme de temas que tienen que ver con el Gobierno Nacional.

¿Y cuáles son esos temas?

Tres cosas fundamentales. La primera es que Bogotá votó por tener un sistema de transporte masivo digno, sostenible, limpio, basado en una red de metro, no una red de TransMilenio. Lo primero que voy a pedirle es que por favor nos dé un compás de espera, que no se abra la licitación de la troncal de TM de la 68 y que evaluemos con tranquilidad en estos meses si no es mejor, como lo propuse a lo largo de la campaña, y como lo propone Duque en su Plan de Desarrollo, que aprovechamos la red férrea. La segunda cosa que le voy a pedir es que trabajemos juntos en seguridad y sobretodo en justicia. El gran problema de Bogotá no es tanto un tema de policías, sino de impunidad, y para eso necesitamos por supuesto al señor Presidente en los temas de policía, de inteligencia, pero también de la rama judicial y la Fiscalía para combatir la impunidad, así que esta semana me reuniré con el señor Fiscal General. Y lo tercero es que está en curso el proyecto de acto legislativo y reforma legal para conformar la ciudad región, el área metropolitana de Bogotá y sus 23 municipios circundantes.

¿A qué se refiere exactamente cuando habla de articular la movilidad en torno a una red de metro y no de TM?

En los últimos 20 años, Enrique Peñalosa, que ha tenido la oportunidad de ser dos veces alcalde, decidió quitarle la plata al metro para hacer TM y basar el transporte masivo de la ciudad en ese sistema, lo que decidimos el domingo fue corregir ese rumbo y tener un transporte masivo multimodal, basado en una red de metro; es decir, todos los demás: Sitp, TM, metrocables, son complementarios de esa red, no sustitutos.

Y cómo va a negociar la no construcción de las troncales declaradas de interés estratégico para el metro y que hacen parte del convenio firmado por la nación?

Los recursos de la séptima están libres, los de la 68 están en un Conpes, la licitación no está abierta, quiero pedir al Presidente y al Alcalde que no abran la licitación. Lo que Bogotá decidió el domingo es que los cinco billones de pesos que están comprometidos en la troncal de TM de la séptima, que son todos del Distrito, y la 68, compartido con la nación, se vayan a alimentar la red de metro. Eso quiere decir, usar cerca de medio billón para arreglar la séptima, $ 2,2 billones para extender la línea del metro pesado a Suba y Engativá y cerca de $ 1,5 billones se deben ir al proyecto del regiotram del sur, y el resto se va en los metrocables, cada uno cuesta más o menos unos $ 250.000 millones. Yo alcanzo a hacer, sin duda, el de San Cristóbal que tiene estudios avanzados.

¿Entonces, qué troncales de TM va a hacer?

Se necesita la troncal de la Ciudad de Cali, que está llegando hasta Bosa, pero que creo debe llegar a Soacha para que recoja gente de Soacha, de Bosa, Kennedy y los lleve a la primera línea del metro y la alimente, entre más gente le alimentemos a ese metro más jugo le sacamos a la inversión. También la extensión de la troncal de la Caracas que hoy llega hasta Molinos, en el límite entre Rafael Uribe y Usme, está planeado que se extienda hasta Yomasa y Usme pueblo.

¿Y en la Boyacá?

Vamos a discutirlo con el Gobierno Nacional, no hay decisión. Sobre la Boyacá debe ir un alimentador de la red de metro; preferiría que fuera un metro ligero, si no, puede ser una troncal de TM, en todo caso eléctrica, que va a alimentar a toda la red del metro y conectar al occidente.

Usted le solicitó a Peñalosa no expedir el POT por decreto, ¿cree que va a hacerlo?

Yo creo en el diálogo democrático, pero sobre todo confío en que Enrique Peñalosa es un demócrata, de eso no tengo la menor duda. Él fue mi profesor, trabajé con él hace 20 años, sé que respeta las instituciones y a los ciudadanos y lo dije, tiene la facultad legal de expedir el POT por decreto, lo que no tiene es la legitimidad para hacerlo. Él tenía un candidato que representaba seguir sin ninguna oposición sus políticas, y ese candidato tuvo 400.000 votos de 3’200.000 que votaron, de manera que no estoy pidiendo un favor personal, ni lo hago con arrogancia ni sobradez, lo hago en nombre de los ciudadanos que votaron.

¿Quién conformará su comité de empalme?

Mañana (hoy), después de reunirme con el alcalde, voy a anunciar el comité de empalme. Hay por lo menos dos personas que con certeza estarán ahí. Adriana Córdoba, quien fue veedora del Distrito y Carmenza Saldías, una funcionaria extraordinaria, fue directora de planeación del Distrito y secretaria de hacienda.

¿Qué lectura hace del nuevo Concejo de la ciudad?

Quiero agradecer a la ciudadanía que nos respaldó muy notablemente, la Alianza Verde es mayoría en el Concejo, es mayoritaria en 15 de las 20 localidades de Bogotá en las juntas administradoras locales, de manera que tenemos una responsabilidad infinita, una gratitud profunda y una responsabilidad enorme de cumplir con el voto de confianza que nos dieron.

¿Cómo ve el nuevo mapa político del país?

De verdad Colombia entró al siglo XXI el domingo, de ese tamaño es el cambio. Este es el único país de América Latina que llegó al siglo XXI gobernado por las mismas élites familiares y políticas que gobernaban en el siglo XX. Celebro mucho lo que pasó en otras ciudades, felicito a Daniel Quintero, en Medellín, que me parece que hizo una campaña extraordinaria, no por a quien derrotó, sino por cómo ganó.

¿Qué fue lo más difícil de la campaña?

Yo diría que dos cosas, que fue muy larga. Fue como el tour de la vida, primero tuve que terminar mi doctorado, luego tuve que venir y competir con un amigo extraordinario, un gran candidato como Antonio Navarro para ganarme la candidatura del Verde. Luego con los candidatos de la coalición, Luis Ernesto Gómez y Celio Nieves, del Polo, y luego la recta final con Miguel, Carlos Fernando y Hollman. Fue como correr 5 toures de Francia en ocho meses. Entonces fue muy larga e intensa y eso es agotador incluso para la gente, me imagino. Y lo otro es caerse y volver a levantarse.

¿En qué sentido?

En todos los sentidos. En la vida es relativamente fácil ganar, lo que es difícil es caerse y volverse a levantar. En esta campaña estuvimos de punteros muchos meses, y al final realmente se apretó, se empató. Entonces eso nos forzó a revisar, a corregir con humildad, a mejorar, a enfocarnos, a precisar mucho más nuestras propuestas.

¿Cuál cree que es el impacto en la sociedad colombina después de su triunfo?

El cambio es que las niñas que hoy tienen seis años ya saben que mañana pueden votar, y si quieren hacerlo por una mujer ya saben que no tienen techos, ni de acero ni de cristal, que no hay límite que no se pueda superar, ni sueño que no se pueda cumplir. Ese es el cambio, que ya no es una ilusión teórica, sino una realidad concreta. Ya pasó por primera vez y de aquí en adelante va a pasar muchas veces. Y si se puede en la política, que es tal vez el campo más machista que hay en la sociedad colombiana, se va a poder en la ciencia, en la medicina, en cualquier rama del servicio público.

¿Por qué se besó con Angélica en privado y en público le dio un pico en la mejilla, y por qué usa la palabra diversa y no lesbiana?

Es el lenguaje técnico de la política pública del tema, y siempre lo he hecho así. Me siento muy orgullosa de ser quien soy, de la vida muy feliz y simple que tengo, de mi Angélica divina que es el amor de mi vida, pero pues siempre por mi propia tranquilidad, porque quiero conservar un grado de privacidad e intimidad para mi vida, no había tenido ninguna expresión como la que se publicó. Esto era una reunión privada, con mis amigos, mi equipo, mi familia, y claro que nadie lo hizo de mala fe, no sé quién fue, pero cualquiera emocionado que estaba ahí tomó la foto, le pareció bonita, normal y la compartió con alguien y, pues bienvenida al siglo XXI, terminó en las páginas de todos los periódicos del mundo (risas).

