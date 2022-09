La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió nuevamente a la dura disputa que libra el Distrito con el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), operador del relleno sanitario de Doña Juana.



"Vamos a seguir defendiendo a toda Bogotá de la mala operación del relleno de Doña Juana. Los señores de CGR tienen que cumplirle a Bogotá, tienen que hacer una adecuada disposición final de los residuos, tienen que construir la planta de lixiviados porque si no van a seguir contaminando las aguas subterráneas del Mochuelo, van a seguir contaminando el Tunjuelo. No me ha temblado la mano y no me va a temblar: los señores de CGR o cumplen o los demandamos y los llevamos a la justicia", afirmó López.



El pronunciamiento lo hizo este lunes durante la inauguración de la Manzana de Cuidado en Mochuelo Alto, en Ciudad Bolívar.



"Vamos a a ir hasta las últimas consecuencias en defender a los bogotanos, especialmente a los más humildes. Si CGR no se había encontrado con una Alcaldía que defendiera la gente del Mochuelo, sepa que esta es una. Tenemos un Tribunal, pusimos una denuncia y vamos a seguir en todas las instancias", afirmó López.



“CGR se ha embolsillado 163.000 millones de pesos de los bogotanos y no ha cumplido ni con la construcción de la planta de tratamiento, ni con los estándares de tratamiento de lixiviados en el relleno Doña Juana durante 4 años”, afirmó la alcaldesa en julio, cuando se presentó la denuncia y precisó que “no cumple ni siquiera el 50 por ciento de los estándares”.



Este lunes, además, la alcaldesa agregó que el tema Doña Juana ya lo conversó con el presidente Gustavo Petro y el contralor general Carlos Hernán Becerra: "Le expliqué este tema en detalle al Presidente y al nuevo Contralor para que defendamos al Mochuelo, para que les paguen la compensación económica que les deben hace más de cinco años, para que CGR cumpla el contrato en las condiciones pactadas".



La pelea entre CGR y el Distrito no es nueva. Desde diciembre de 2019, la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos ) y CGR conformaron un tribunal de arbitramento para dirimir una billonaria demanda en la que el operador le reclama al Distrito no haber podido contar con los recursos suficientes, vía tarifa, para adelantar las actividades que le ordenó un laudo arbitral de 2018, donde resultó sancionado. Entre las obras que debía adelantar -que en total ascienden a 150.000 millones de pesos- está la planta de tratamiento de lixiviados.



El concesionario, igualmente, presentó un memorial ante el Tribunal de Cundinamarca por un posible desacato a la sentencia del río Bogotá con el decreto 555 de 2021, mediante el cual se expidió el POT 2022 - 2035 y que se encuentra suspendido por orden del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Oral de Bogotá. Con dicho recurso el operador busca que se suspenda el artículo 192 de la norma que establece, entre otras cosas, que el predio Doña Juana se convierte en un parque de innovación, en el que se da apertura a otras tecnologías para el manejo de residuos sólidos, y hace una distribución de las zonas para esas diferentes actividades.

