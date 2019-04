Claudia López se proclama como la candidata del centro para Alcaldía

Después de ganar la candidatura a la alcaldía de Bogotá por el Partido Alianza Verde, la candidata Claudia López inició de inmediato el trabajo para impulsar una coalición de partidos y movimientos alternativos con los que espera consolidar una sola candidatura para las elecciones de octubre próximo.

López se quedó con el 39 por ciento de los 2.701 votos de la encuesta en la que se enfrentó a su copartidario Antonio Navarro, quien obtuvo el 25 por ciento de las preferencias y anunció que trabajará con la candidata oficial para llevarla a la alcaldía.



Durante el acto de proclamación de los resultados de la encuesta, López se declaró como la representante de un partido de centro, alejado de los extremos, pero anticipó que espera lograr una gran coalición con los que llama movimientos alternativos, pero que incluye a la extrema izquierda.

Aunque en sus declaraciones oficiales se mostró satisfecha por considerar que la Alianza Verde tiene más del 60 por ciento de la intención de voto (39 % de ella y 25 % de Navarro), lo cierto es que la encuesta no se centró en partidarios verdes, sino que fue abierta, aleatoria, en las 19 localidades de la ciudad.



Significa que tendrá que conquistar los votos de quienes se inclinaron por Navarro, además de convencer ese 30 por ciento de quienes respondieron a la encuesta que no votarían por ellos.



“Es cuestión de que nos escuchen, de que nos conozcan, de que haya menos prejuicios, de que haya más comunicación, más fraternidad, más empatía. Es cuestión de seguir trabajando día a día, barrio por barrio, escenario por escenario. Y así lo vamos a hacer hasta que ganemos la alcaldía de Bogotá el próximo 27 de octubre”, dijo López.



Afirmó también que el verde es la mayor fuerza de centro independiente en la historia política de Colombia y que nunca antes había habido una tercera fuerza entre la derecha y la izquierda.

Aunque algunos sectores más radicales han hecho un llamado para realizar una consulta interpartidista el próximo 26 de mayo para definir un candidato único, los aspirantes de izquierda y centro izquierda Celio Nieves del Polo Democrático, Luis Ernesto Gómez por firmas, el petrista Jorge Rojas, Navarro y Claudia, se reunieron hace unos días con el senador y exalcalde Gustavo Petro y los senadores Jorge Enrique Robledo, Iván Cepeda y Alexánder López, así como con Aída Abella de la UP, con el fin de buscar un acuerdo programático.



El único que no asistió a esa reunión fue el otrora alfil de Petro, Hollman Morris, de Mais, quien le dijo a EL TIEMPO que no sabía del encuentro. De zanjarse el camino, lo que se estaría buscando es armar una coalición en torno a López para poder enfrentar a los candidatos de centro derecha y derecha, como el peñalosista Miguel Uribe Turbay y Ángela Garzón, del Centro Democrático, quienes aún no han decidido si van a realizar encuesta, acuerdo político o consulta interpartidista.

Y sobre las heridas que quedaron entre Petro y Sergio Fajardo en la pasada elección presidencial, Claudia López dijo que “a ambos, a quienes respeto, en privado y en público se los he dicho y lo reitero: Bogotá necesita unidad”.



Falta ver cuál será el camino que tomarán candidatos como el exalcalde Lucho Garzón, quien también se metió en la pelea por la alcaldía, y la llegada de uno de los candidatos que genera más expectativa, Carlos Fernando Galán, de quien se espera su lanzamiento en los próximos días.

