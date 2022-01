Luego de que la mandataria, Claudia López, anunciara las nuevas medidas en el sector movilidad para la ciudad en todo lo que resta de 2022, han sido varias las críticas lanzadas, por ejemplo, al pico y placa que desde el 10 de enero empezó a funcionar de forma continua de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.



Para una gran parte de los bogotanos esta nueva medida no cayó en gracia y menos cuando, luego de reclamar por la nueva restricción, la alcaldesa les dijo en medio de una entrevista con Noticias Caracol "los invito a que vendan el carro, a que usen transporte público o la bici". Estas controversiales declaraciones levantaron el enojo de muchos ciudadanos y políticos en redes sociales.



- Alcaldesa hay muchos conductores en Bogotá que pagan impuestos y se están quejando por el #PicoYPlaca ¿Cuál es su mensaje para ellos?



- Pues si no les gusta que vendan el carro.



Incalculable el nivel de soberbia de Claudia López. pic.twitter.com/JGz40L2907 — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) January 11, 2022

El mensaje de la alcaldesa rápidamente se volvió viral y personajes como Felix Lafaurie, presidente de Fedegan, dijo que "Por favor, no le pregunten a la #López por soluciones al cuarto pico de la pandemia porque con toda seguridad les pide a los ciudadanos que dejen de respirar. ¡Inepta! #OjoColombia #OjoConEl2022"

Por favor, no le pregunten a la #López por soluciones al cuarto pico de la pandemia porque con toda seguridad les pide a los ciudadanos que dejen de respirar. ¡Inepta! #OjoColombia #OjoConEl2022 https://t.co/6nbNnMU3jT — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) January 12, 2022

Mientras tanto, la concejal del Partido Verde, Lucía Bastidas, señaló que la respuesta de Claudia López había sido irónica y arrogante frente a los reclamos de los ciudadanos que usan vehículo particular. No obstante, no fue su único comentario, la concejal también le recordó a López que estaba incumpliendo una de sus promesas de campaña al cambiar las condiciones del polémico pico y placa.

Irónica y arrogante respuesta de @ClaudiaLopez a ciudadanos que usan vehículo particular, no solo para movilizarse sino para trabajar, y que aseguran afectarse con ampliación de Pico y Placa. #AsíNoEs alcaldesa más promesas incumplidas y su remedio salió peor que la enfermedad. pic.twitter.com/VMclP9yAI6 — Lucía Bastidas Ubate (@luciabastidasu) January 11, 2022

Desde la academia también se unieron al debate sobre los posibles efectos de la medida de movilidad. Juan Pablo Bocarejo, exsecretario de Movilidad de Bogotá y docente de la universidad de Los Andes dijo que "La ampliación del horario de pico placa en Bogotá combinada con la posibilidad de exención va a generar que más carros puedan circular en períodos de 6 a 8.30 am y de 5 a 7.30 pm donde la congestión es más crítica, afectando aún más los tiempos de viaje".

La ampliación del horario de pico placa en @bogota combinada con la posibilidad de exención va a generar que más carros puedan circular en períodos de 6 a 8.30 am y de 5 a 7.30 pm donde la congestión es más crítica, afectando aún más los tiempos de viaje. @felipe_ramir pic.twitter.com/kqUezrBVUj — Juan Pablo Bocarejo (@Bocarejo_JP) January 10, 2022

La representante a la Cámara por la Coalición Decentes, María José Pizarro, dijo que la nueva medida de pico y placa podría ser aceptada en caso de que el sistema de transporte público de la ciudad funcionara adecuadamente, sin embargo, para ella "La Alcaldesa no fue capaz de apostarle al metro subterráneo y ahora además de Transmilenio colapsado tendremos ciudad colapsada por las obras".

Uno hasta podría estar de acuerdo con el #PicoYPlaca extendido si tuviéramos un sistema de transporte masivo de pasajeros robusto. Pero la Alcaldesa no fue capaz de apostarle al metro subterráneo y ahora además de Transmilenio colapsado tendremos ciudad colapsada por las obras — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) January 12, 2022

REDACCIÓN BOGOTÁ

@ToroRomeroJ