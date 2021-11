‘Bogotá necesita con urgencia el nuevo POT’, dice alcaldesa Claudia López

“Bogotá necesita con urgencia un nuevo POT por acuerdo de ciudad para pagar la enorme deuda social que tenemos sobre todo con la clase media y popular, que necesita más y mejor vivienda”. Con estas palabras, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, inicia su dialogo con EL TIEMPO.



En la entrevista, la alcaldesa reconoce que la ciudad está muy deteriorada y precisa los alcances del Plan de ordenamiento Territorial (POT) que presentó y estudia el Concejo. Anuncia que se mantendrá la Policía Militar para recuperar la seguridad y revela que aspira a abrir la ciudad nocturna, con bares y discotecas, las 24 horas, pero dependerá de los resultados del plan piloto que se hará. Sobre el transporte, afirma que entre todos “se hará una vaca para salvar a TransMilenio”.

¿Cuánto suelo se habilita para el POT?



Habilita suelo para un millón y medio de viviendas nuevas, para 61 colegios, 24 hospitales, 45 manzanas con servicios sociales de cuidado para mujeres, niños, personas mayores y en condiciones de discapacidad, una red de movilidad sostenible con 5 líneas de metro, 2 trenes de cercanías y 7 cables que conecten los barrios populares en las montañas con el transporte masivo, que le reduzcan a 30 minutos el tiempo en promedio que le toma a un ciudadano ir de su casa al trabajo.



El tiempo del cual dispone el Concejo para debatir y decidir es muy breve...



Queremos un POT aprobado en el Concejo y que pague la deuda social y ambiental de Bogotá. Los proyectos de ciudad salen mejores y más consensuados con la aprobación del Concejo. Todos los actores deben ceder parte de sus intereses particulares por el interés general de tener una Bogotá más verde y justa.

El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, hizo observaciones sobre la extensión mínima de 36 metros cuadrados que menciona el POT para la vivienda de interés social. ¿No le parece que la respuesta que usted dio, en el sentido de que el POT es de autonomía de Bogotá, fue un poco desapacible?



Yamid, no puede ser que a estas alturas, después de un estallido social causado por la estructural inequidad de Colombia profundizada por la pandemia, todavía estemos discutiendo si una familia humilde de 4 personas merece al menos una vivienda digna con 36 metros cuadrados de área. Este POT no va a ser ciego, sordo y mudo al legítimo clamor social de la ciudadanía.



Pero la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) se pronunció en favor de las observaciones del ministro...



Recibimos con respeto las observaciones y propuestas al POT y hemos incorporado muchas de ellas. El POT es una decisión autónoma de ciudad. Los ponentes han hecho un enorme esfuerzo por incluir las propuestas de sus colegas, de la ciudadanía y de los gremios, consistentes con el modelo de ciudad verde e incluyente propuesto. Bogotá ha pagado caro en inequidad social, laboral y ambiental haber fracasado por 17 años en acordar un nuevo POT.

Pero no me ha dado su opinión respecto a las críticas de Camacol, sobre área mínima de construcción de vivienda de interés social y la prohibición de construcción de apartaestudios...



El ministro de Vivienda y Camacol se oponen a que la vivienda de interés social (VIS) tenga al menos 36 metros cuadrados y condiciones dignas de habitabilidad. Creo que se equivocan. No es cierto que se prohíban los apartaestudios. El POT no impone condiciones en vivienda que no es de interés social. Pero en la VIS sí debemos intervenir porque no se produce ni suficiente cantidad ni de buena calidad. El mejor negocio es construir vivienda digna. Se habilitan 3.877 hectáreas de expansión. Lo que hay es suelo para construir buena ciudad.



El Comité Intergremial le dirigió una carta en la que pide que prime el diálogo constructivo en la discusión sobre el POT...



El diálogo ha sido constructivo, y decenas de sus propuestas se han incorporado. No creo que los empresarios quieran ser ciegos y sordos al clamor ciudadano por igualdad y seguir alimentando la exclusión del estallido social. Todos debemos ceder intereses particulares. Los invito a construir mayor equidad y sostenibilidad. Ese es el mejor negocio social, económico y ambiental del siglo XXI.



Si el POT no es aprobado por el Concejo, ¿significará el fin de sus buenas relaciones con esa corporación?



Ni el Concejo ni la Alcaldía pueden fracasar en responder a las expectativas de la ciudadanía en una coyuntura tan difícil. Nos han tocado las 7 plagas de este siglo: pandemia, enfermedad, desempleo, pobreza, inseguridad, polarización y estallido social. Tenemos que trabajar juntos para sacar adelante a nuestros 8 millones de bogotanos y con ellos a 50 millones de colombianos de este tiempo tan duro y difícil.

Una crítica que concejales le han hecho al POT tiene que ver con las viviendas de interés prioritario. Dicen los concejales que ante el costo de la tierra en Bogotá, el plan obligaría a construir en la periferia de la ciudad, lo que sería una incongruencia con su programa de ayuda a estratos bajos...



Producir vivienda de interés social no depende solo de la cantidad de suelo que el POT habilite para construir vivienda, también depende del crecimiento de la economía, de la mejora de ingresos de las familias y de la asignación de subsidios para que las familias más humildes puedan hacer cierre financiero y comprar su casa propia. Este POT habilita suelo para que se puedan construir un millón y medio de viviendas y también suelo para los colegios, líneas de metro, parques, manzanas del cuidado y ubicación de más empresas que generen más empleos formales. La discusión está en que algunos quisieran seguir en el viejo modelo de hacer vivienda sin ciudad y ciudad sin equidad. Eso es inviable e insostenible.



A propósito, el Comité Intergremial de Bogotá le envió una carta en la que le pide que morigere algunas de sus afirmaciones...



El debate ha sido mutuamente respetuoso, pero no es de lenguaje, sino de intereses. Constructores y gremios deben entender que el mejor negocio es tener una buena ciudad, verde, justa, incluyente e innovadora. La que se ha hecho hasta ahora causa polarización y estallido social. Tenemos que escuchar y cambiar.



Muy pocos están de acuerdo con su decisión de no incluir ALO norte en el plan...



En estos 50 años desde que se pensó esa vía ha cambiado la ciudad. Lo que acordamos para los carros y el 18 por ciento de carga que entra por el norte, esta administración junto con el Gobierno Nacional están licitando para iniciar la construcción de la ampliación de la autopista Norte de Chía a la calle 200, de toda la carrera 7.ª de Chía a la calle 26, de la avenida Boyacá de Chía a conectar con la calle 170, de la vía Suba a Cota, de la avenida Guaymaral, de la troncal del Río entre Chía y Bogotá y de Devisab; ¡7 vías para entrar por el norte!

¿Y todo el dinero invertido por sus antecesores en la adquisición de terrenos?



Todos los predios se usarán en las vías que vamos a construir.



El tema del transporte sigue siendo el gran dolor de cabeza de la ciudad. Mientras se construye el metro, vendrán más congestiones...



El metro, las alimentadoras de la avenida 68, la avenida Ciudad de Cali, las obras del acueducto en la Boyacá, los colegios y hospitales nuevos, el mantenimiento de vías y reparcheo de huecos, en fin, los 193 frentes de obra e inversión que tenemos activos en este momento, generando 335.000 empleos, seguirán creciendo en estos años, sacarán a cientos de miles de familias de la pobreza que se agudizó con la pandemia, salvarán empresas, generarán más crecimiento, más productividad y nos sacarán adelante. Como cuando usted manda arreglar la sala, la cocina y la entrada de su casa al tiempo, sufre un tiempo con el polvo y el desorden, pero todo se compensa con tener una mejor vivienda y educación para sus hijos. Es igual, Bogotá es el mejor hogar de todos los colombianos, pero está muy deteriorada y atrasada en vías, metro, infraestructura educativa y de salud, empleos y oportunidades. Con este POT vamos a hacer en 15 años lo que no hicimos en 50.

Otro tema: ¿cómo va Bogotá en materia de vacunación?

Vamos muy bien. Tenemos ya al 72 por ciento de la población vacunada y al 87 por ciento con primera dosis. Al terminar este año tendremos por lo menos al 90 por ciento de toda nuestra población vacunada y protegida.



¿Qué alternativas de financiación garantizar la operación de TransMilenio? ¿Subirá la tarifa para el próximo año?



Ese ha sido otro desafío de esta alcaldía, no dejar quebrar ni quedarnos sin transporte público porque se paralizarían la ciudad, la reactivación y el empleo. Todos hemos aportado, los ciudadanos; los concejales, que aprobaron un billón adicional, y el Gobierno Nacional, que aportó $ 730.000 millones adicionales. Seguiremos haciendo una vaca entre ciudadanía y gobiernos distrital y nacional para sacar adelante a TransMilenio, seguir mejorando sus buses, estaciones, portales y calidad del servicio a la par que construimos las líneas de metro.



No me respondió si subirán la tarifa el año entrante.



Aún no hemos tomado esa decisión.

Usted ha dicho que en enero la reactivación es total, sobre todo para colegios, ¿cómo está la ciudad en materia adecuación de colegios, salones, locaciones?



Hicimos adecuaciones y mejoras en todos los colegios públicos, los maestros han hecho un trabajo organizativo y pedagógico extraordinario. Estamos listos para la presencialidad total. Un buen maestro en aula es un recurso educativo insustituible, que no se supera ni con las 105.000 tabletas y conexiones a internet que entregamos este año.



Uno de los problemas que tiene hoy Bogotá es la inseguridad. ¿Qué hacer?



¡Hemos hecho de todo! Primero, entender que el problema de fondo es social. Ya recuperamos el 93 por ciento del empleo, salvamos miles de empresas, y estamos haciendo la mayor inversión social en la historia de Bogotá en educación, salud y renta básica para casi un millón de familias que cayeron en pobreza y para los niños, niñas y jóvenes. Recibimos 1.523 policías adicionales y llegan 1.000 más a patrullar en conjunto con Policía Militar. También reactivamos los frentes de seguridad con la ciudadanía, instalamos más cámaras con comerciantes y conjuntos residenciales. Y pedimos que la justicia haga su parte y no suelte a los ladrones.

¿Considera volver a implementar la restricción del parrillero en moto?



La restricción del parrillero no baja el robo, y en cambio se afecta a miles de familias populares y de clase media.



Una vez termine la Policía Militar, en diciembre, ¿pedirá que se amplíe el plazo? ¿Cuál es el balance que ha dado hasta el momento?



El balance es muy positivo, 11 de los 15 delitos de alto impacto han bajado desde que llegaron los refuerzos de Policía Nacional y Militar en agosto. Esos refuerzos no se pueden ir bajo ninguna circunstancia, ni retirar a ninguno; por el contrario, se deben crecer.



¿A partir de cuándo se cobra por el uso del espacio público a los negocios?



A partir del 2022, cuando regresa la plena presencialidad. Las tarifas son modestas y graduales para seguir apoyando al sector productivo y comercial.



¿Se considera extender el horario de algunos bares, hasta las 5 a. m.?



Sí. Vamos a empezar el piloto Bogotá 24 horas desde la temporada navideña este año. Si sale bien, no se presentan incrementos de inseguridad ni de accidentes viales o por consumo irresponsable de alcohol, lo mantendremos el año entrante.

El 6 de diciembre vence el plazo para contratar 16 obras por valorización; si no, a devolver los más de 800.000 millones de pesos recaudados. ¿Habrá devolución?

¡Habrá obras! El IDU ya abrió los procesos de licitación y contratación de esas obras, gracias a los cuales decenas de barrios residenciales tendrán mejores andenes, vías y ciclorrutas.



Su favorabilidad ha caído. ¿A qué adjudica su descenso en las encuestas?



¡Antes hemos sobrevivido a semejante cantidad de crisis al mismo tiempo! A los bogotanos, mi gratitud. Entiendo sus dolores y frustraciones. Les pido excusas por mis errores y porque siempre hay más necesidades que recursos disponibles para atenderlos inmediatamente. Bogotá está mejorando y vamos a salir adelante. De estos desafíos que nos pusieron la vida y la pandemia vamos a salir no solo bien, sino mejores. Eso es lo importante.

