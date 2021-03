'La imagen política no es para la egoteca, sino para gastársela'

Una de las razones por las cuales, para muchos sectores, Claudia López, actual alcaldesa de Bogotá, se convierte en presidenciable es por su manera habitual de gobernar en la ciudad, por una parte, y proponer al Gobierno iniciativas para que las realice nacionalmente, por la otra. Es común en ella criticar acciones o inacciones del Gobierno central. Advierte –eso sí– que lo hace como ciudadana.

La alcaldesa López hace varias revelaciones en la siguiente entrevista: trabaja con varios países y farmacéuticas para poder fabricar en Bogotá vacunas contra el covid-19 y anuncia que le presentará al Gobierno dos propuestas: obtener un crédito de 50 billones de pesos del Banco de la República para evitar que se aplique IVA a la canasta familiar y aplazar la aplicación de la próxima reforma tributaria, para “entrar en vigencia”, dice ella, hasta dentro de 3 años.



(Además: Los inquietantes señalamientos de Claudia López)



“Mañana justamente me reúno con el ministro de Hacienda, y le expondré en detalle la propuesta de que se obtenga un crédito por 50 billones de pesos del Banco de la República. Por la pandemia del covid-19 estamos enfrentando la mayor crisis económica de nuestro tiempo. Claro que necesitamos recursos, pero ponerle IVA a la canasta familiar no es una medida acertada en este momento”, dice la alcaldesa en este diálogo con EL TIEMPO.

Pero así no se haya producido aún una respuesta oficial, todo indica que su iniciativa no será acogida…

Voy a insistir en que acordemos una forma de financiación de crédito de largo plazo y un paquete de inversión que nos saque del desempleo y la pobreza que nos dejó la pandemia. Bogotá pone una parte y el Gobierno Nacional, otra, para que vinculemos a miles de jóvenes en educación superior gratuita... para que generemos empleo para mujeres.

¿Y descartar la reforma tributaria?

Esa reforma tributaria estructural que propone el Gobierno se puede adoptar ahora, pero sus decisiones solo deberían entrar en vigencia cuando la economía crezca por lo menos 3 años seguidos a más del 4 %. Lo que me parece inviable es aplicar esa nueva carga tributaria este mismo año en la mitad de semejante crisis.

Me ha tocado el gobierno más difícil en 70 años por la pandemia y he cometido errores que reconozco con humildad y enmiendo FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo se evitaría que futuros gobiernos desconozcan la obligación crediticia que se asumiría con el Emisor?

Como con cualquier crédito, habría una prenda de garantía que son las acciones y dividendos del mayor patrimonio que tenemos los colombianos, que es Ecopetrol e ISA. Incluso, la reforma que propone el Gobierno, ampliando la base de renta y patrimonio, quitando exenciones y otras medidas sería otra prenda de garantía de que el fisco nacional tenga la capacidad de pagar a largo plazo el crédito que nos dé el Banco de la República para salir de esta crisis. Esto es lo que han hecho la mayoría de países en el mundo, no hay razón para que Colombia sea la excepción.

¿Qué otras cosas propondrá al ministro de Hacienda?

Voy a reiterarle las propuestas que hicimos los 32 alcaldes de las ciudades capitales. Que nos dejen el 100 % del recaudo de los impuestos verdes, digitales, la base y sobre tasa a la gasolina. Que nos quiten límites y respeten nuestra autonomía sobre el recaudo del predial y el ICA.

(De su interés: Bogotá, la ciudad con el peor tráfico, ¿qué hacemos?)

¿Cuál es la petición concreta sobre el impuesto a la gasolina?

La sobretasa a la gasolina ya la recibimos localmente. Lo que pedimos es que se modifique y actualice la base, el llamado precio de referencia. De la sobretasa al ACPM solo nos transfieren 50 %. Pedimos es que nos transfieran el 100 %. El Gobierno Nacional puede compensar esas transferencias mejorando la base y el recaudo de renta y patrimonio que sí seguirían siendo impuestos nacionales.

¿Cuál es la situación económica de Bogotá?

Bogotá tiene unas finanzas sanas y una cultura tributaria impecable. Pero las necesidades superan de lejos nuestros recursos. Por ejemplo, la pandemia disparó el déficit de TransMilenio a más de dos billones. No podemos dejar de expandir el metro ni dejar quebrar el sistema de transporte masivo y tenemos que generar trabajo e ingresos para sacar a las familias, mujeres y jóvenes de la pobreza.

¿Cree que Bogotá necesita una reforma tributaria?

No. Al contrario, Bogotá es la única ciudad de Colombia que congeló el predial para todos, que incluso aplazó su pago para el 2022 a los sectores más afectados como bares, hoteles y entretenimiento, y dio la opción de pago a 4 cuotas sin intereses. Redujimos el ICA hasta en 25 % a los empresarios más afectados. Dimos exenciones de predial por 10 años a teatros, jardines y colegios.

(También: Denuncian a Claudia López por sus declaraciones sobre venezolanos)

Entonces, ¿cómo piensa evitar la ruina de TransMilenio?

Los alcaldes de las 7 ciudades capitales que tenemos sistemas de transporte masivo en riesgo de quiebra por la pandemia le propusimos al Gobierno Nacional que ellos nos financien el 70 % del déficit causado por las restricciones del covid-19 y las alcaldías financiemos el 30 %.

¿TransMilenio está en peligro? ¿Es indispensable aumentar tarifas?

Al contrario, este año congelamos la tarifa porque no era posible causarles ese mayor gasto a las familias, todavía muy golpeadas por la pandemia. Estamos a la espera de que el Gobierno Nacional responda a la propuesta que hicimos los 7 alcaldes para saber qué otras alternativas de financiación buscamos. El año entrante, cuando tengamos mejor reactivación, la tarifa debe volver a incrementarse para ayudar a cubrir el déficit.

Bogotá tiene unas finanzas sanas y una cultura tributaria impecable. Pero las necesidades superan de lejos nuestros recursos FACEBOOK

TWITTER

¿Por qué cree que es tan grave la extensión del IVA a artículos de la canasta familiar?

Porque golpea no solo la capacidad de consumo en general de las personas, sino que literalmente pone en riesgo la posibilidad de comer de muchos. Entiendo el sentido técnico de tener una base amplia y general y una tasa baja con devolución a los más pobres, pero todavía estamos lejos de tener los sistemas de información para cumplir eso. Ni siquiera tenemos el Sisbén actualizado. Los más pobres son invisibles a las bases de datos. Los gobiernos nacionales de la era uribista llevan 15 años tratando de ponerle IVA a la canasta familiar y no lo han logrado. ¿Lo van a poner en plena pandemia y crisis? ¡Por Dios!

Otro tema. ¿Qué hacer con la inseguridad que afecta a Bogotá? ¿Qué piensa hacer?

Pobreza y desempleo nos están presionando inseguridad. Y la criminalidad no da tregua. Vamos a seguir trabajando con la Policía, Fiscalía y los ciudadanos. Este viernes tuvimos un consejo extraordinario de seguridad del que salieron acciones adicionales. Vamos a superar esta adversidad de inseguridad que se acrecentó con las secuelas de la pandemia.

(Además: Claudia López le pide al Ministerio dos millones de vacunas)

¿La migración venezolana puede señalarse como culpable de ese fenómeno?

Nadie los ha culpado. He sido muy cuidadosa de nunca generalizar y de referirme a casos puntuales, en los que actos muy violentos provienen de algunos migrantes. El 27 % de los capturados por robo de bicicletas son migrantes venezolanos. El caso de Oswaldo Muñoz, asesinado a puñal en TransMilenio, y nuestro policía Edwin por arma de fuego. Esa dificultad la tenemos que reconocer y enfrentar sin generalizar ni estigmatizar.

¿Y qué hacer con los venezolanos en Bogotá?

Lo que hemos venido haciendo: recibirlos, atenderlos y ayudar a la gran mayoría de gente trabajadora, esforzada y que ha huido de una dictadura y ha llegado a buscar un mejor futuro. Seguiremos acogiéndolos en toda nuestra red de servicios sociales como lo hemos hecho hasta ahora.

¿Qué hacer con los delitos cometidos en moto, se está pensando volver a la restricción del parrillero, chalecos reflectivos obligatorios?

La restricción general de parrillero se ha puesto varias veces y no ha bajado el hurto; en cambio, sí ha afectado a motociclistas trabajadores y sus familias. Lo que ya hicimos es prohibir el parrillero en servicios de domicilios y exigir a las empresas que los prestan implementar señalización para la plena identificación de las personas, porque hay muchos casos de ladrones disfrazados de domiciliarios.

La alcaldía de Bogotá quiere regular el uso de armas traumáticas…

Hemos solicitado al ministro de Defensa su apoyo, porque basta un decreto del Gobierno Nacional para prohibir la importación, venta y porte libre de estos artefactos que están siendo usados para cometer delitos. Las armas traumáticas se venden como si fueran juguetes, pero son armas mortales.

La alcaldía está ajustando los protocolos, ¿cuándo se hará el piloto para reapertura de bares en Bogotá?

Pronto empezará el piloto. La reactivación biosegura y la vacunación van de la mano y son nuestra prioridad. Soy consciente de que este sector ha sido duramente golpeado y pronto tendremos listo el modelo de mejor ventilación, control de aforo y consumo responsable que les permita primero hacer un piloto y luego operar. Ese sector emplea a muchos jóvenes y es clave su reactivación.

¿Va a implementar ‘Bogotá a cielo abierto’? ¿Va a cobrar por el uso del espacio público? ¿Cuánto? ¿Y a partir de cuándo?

‘Bogotá a cielo abierto’ ha salvado miles de empleos. Seguirá siendo gratuita por un tiempo para seguir apoyando la reactivación y empleo de los restaurantes, vendedores formales e informales. Pero a más largo plazo debe ser autosostenible.

Una encuesta mundial acaba de situar a Bogotá en el primer lugar entre las capitales del mundo con mayor congestión en el tránsito. ¿Qué hacer?

Dudo mucho de que Yakarta o Manila tengan mejor tráfico que Bogotá. La movilidad se ha reducido entre semana, pero los sábados sigue siendo un verdadero tormento. Esta semana al fin se abrió la licitación para ampliar a 5 carriles la autopista Norte, ampliar la carrera séptima y construir la ALO Sur para salir del trancón de la auto Sur. La construcción de la Guayacanes en Bosa y Kennedy avanza, de la carrera 15 y avenida 9.ª en Usaquén también, la Circunvalar de oriente en Usme y San Cristóbal también. Y mañana sale la licitación el Corredor Verde Séptima.

(Otras noticias: Bogotá prohíbe parrillero en moto para domiciliarios)

¿Cómo va la vacunación en Bogotá?

Bogotá lidera orgullosamente la vacunación. Tenemos 400 puestos de vacunación, más de 8 coliseos como grandes centros de vacunación, y 21.000 vacunados por día. Antes de Semana Santa completaremos las dos dosis de inmunización de todo el personal médico y la primera dosis de todos los mayores de 80. Estamos listos para empezar la vacunación de los mayores de 60 a 79 años y somos capaces de terminarla en mayo. Solo necesitamos que el Gobierno Nacional nos entregue los 2 millones de dosis necesarias. Tenemos que evitar un tercer pico a como dé lugar.

¿Cree usted que es necesaria la vinculación de la empresa privada?

Sí, todas las opciones que nos permitan acelerar la vacunación son bienvenidas. Cuanto más podamos avanzar, más vidas y empleos vamos a salvar. Para evitar inequidades, por cada vacuna que compren los privados para sus empleados deben destinar otras para que el sector público beneficie al conjunto de los ciudadanos. Estamos trabajando con varios países y cuatro farmacéuticas para llegar a un acuerdo para producir y maquilar vacunas contra el covid-19 en Bogotá y a más largo plazo recuperar esa capacidad que tuvimos hasta 2001 de producir vacunas.

Su favorabilidad en las encuestas ha caído. ¿A qué adjudica su descenso en las encuestas?

La imagen política no es para la egoteca sino para gastársela. Me ha tocado el gobierno más difícil en 70 años por la pandemia y he cometido errores que reconozco con humildad y enmiendo. Estamos padeciendo el desempleo, pobreza e inseguridad derivada de las secuelas de la pandemia, una situación inédita para la humanidad. Gobernar y tomar decisiones difíciles desgasta, pero de esta situación vamos a salir adelante, siendo mejores seres humanos, gobernantes y ciudadanos.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO