Claudia López dijo que de la elección del próximo alcalde depende continuidad del metro

Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, dijo en una entrevista en Mañanas Blue que independiente de que el presidente Gustavo Petro esté en China gestionando un posible cambio de contrato para la Línea 1 del Metro de Bogotá, este no se suspende y la obra continúa.

Agregó, en diálogo con Néstor Morales, que es vital la elección de los ciudadanos en las urnas el próximo domingo 29 de octubre porque de eso depende la continuidad o no del proyecto del metro de la ciudad. “Las decisiones que se toman en las urnas tienen consecuencias. Sí importa quién esté en la Alcaldía y quién esté en el Concejo, que son los que de verdad tienen manejo directo del contrato”.

Explicó la mandataria en la emisora que el único que puede realizar cambios a los contratos de la megaobra es el alcalde de la ciudad. “Ni la primera ni la segunda línea tienen reversa. En la primera línea del metro de Bogotá, que sacó adelante la alcaldía anterior su contrato, yo lo que he hecho es ejecutarla están trabajando 4.500 personas. Va al 25% de ejecución la obra. Y claro, el presidente tiene una opinión distinta y hubiera preferido parar ese contrato. ¿Por qué no se ha parado? Porque yo no he dejado parar el contrato”, manifestó López.

López explicó que las obras de la I y II línea del metro depende de proyectos diferentes. Destacó el compromiso del gobierno nacional anterior y el actual para financiar el proyecto, resaltando que el 70% de la inversión proviene del gobierno anterior y el 30% de la Alcaldía de Bogotá. Además, aseguró en la emisora que los fondos necesarios para la construcción de la segunda línea del metro están garantizados y que el proceso de licitación se llevará a cabo de acuerdo con el cronograma previsto.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE BLUE RADIO