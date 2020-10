Claudia López propone deportar a venezolanos metidos en el crimen

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, llegó este jueves 29 de octubre hasta la localidad de Kennedy para realizar un Consejo Local de Gobierno.



Durante el evento, la mandataria habló de diferentes temas: movilidad, salud, coronavirus, uso de la Fuerza Pública y seguridad. Y en este último se refirió a los índices que se han registrado en la ciudad.



“Sé que un dolor de cabeza para todos es el tema de seguridad. Son 14 indicadores los que medimos: 12 de 14 han mejorado este año, pero dos nos tienen adoloridos, pues no hemos logrado que mejoren, sino que han empeorado respecto al año anterior”, comentó López.



“El homicidio creció 1% en Bogotá y 4%, en Kennedy y hay temas de criminalidad”, agregó la alcaldesa.



Acto seguido dio su impresión sobre algunos inmigrantes venezolanos: “Yo no quiero estigmatizar, ni más faltaba, a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí, el que venga a ganarse la vida decentemente, bienvenido, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación”.

"No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos que en serio nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí el que venga a trabajar bienvenido sea, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlos inmediatamente: alcaldesa @ClaudiaLopez#TuGobiernoEnKennedy pic.twitter.com/3s1K4Dn1XA — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) October 30, 2020

Quienes estaban en el Consejo Local de Gobierno aplaudieron las palabras de López, pero en redes sociales ha sido muy criticada.



“Xenofobia”, “en campaña les decía ‘panas’, ahora que le toca hacerse cargo los discrimina” y “acá si te pasaste de facha” han sido algunos de los comentarios en Twitter contra las palabras de la alcaldesa.

Sus declaraciones, además, se dieron el mismo día que un hombre fue asesinado dentro de un bus de TransMilenio por robarle un celular, hecho por el que, según información extraoficial, se señala a tres delincuentes venezolanos quienes se dedicarían a robar en el sistema de transporte.



