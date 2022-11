Este viernes, luego de una reunión con el presidente Gustavo Petro, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, explicó que la primera y la segunda línea del metro de Bogotá se van a hacer y que el mandatario de los colombianos está comprometido con ambos proyectos.



"Pero ambos proyectos, línea 1 y línea 2, van adelante, vamos a sacar el metro adelante en Bogotá", aseguró Claudia López, quien que en la reunión con el presidente Gustavo Petro evaluaron conjuntamente los proyectos de Bogotá Región.



Las afirmaciones de la mandataria bogotana fueron ratificadas por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien minutos antes había anunciado que, dada la coyuntura macroeconómica del país y la regla fiscal de mediano plazo, se iba a revisar el tema financiero de los sistemas de transporte, incluida la segunda línea del metro de Bogotá. Además había aclarado que el presidente Petro sí le había pedido al constructor de la primera línea del metro revisar la posibilidad de subterranizarla.



"El Presidente en ningún momento ha pensado que la línea 1 y la línea 2 no vayan , sino que los proyectos siguen adelante", afirmó el Ministro de Transporte.



Y agregó que sobre la línea lo que el Presidente hizo fue solicititar de manera formal, después de haber hecho las evaluaciones y conversado con el contratista y la interventoría, la posibilidad de hacer una propuesta de una revisión de costos y de hacer el trazado de una parte de la Caracas subterraneizado. "Eso no implica que se vaya a modificar el contrato y lo acordado, simple y llanamente que para el 8 de enero se le ha solicitado al contratista presentar una propuesta de lo que significaría hacer una parte de la Caracas subetrranizado".



Frente a la línea dos del metro, la alcaldesa Claudia López señaló: "Vamos a sacar a delante la garantía de la Nación para la contratación de deuda con la banca multilateral para hacer al segunda línea del metro a Suba y Engativá. El Presidente ha dicho que está comprometido con sacarlo adelante y ha dado instrucciones para que avancemos con ese tramo".



Respecto de la línea uno del metro, López aseguró que el Presidente le solicitó al contratista hacer una estimación de los eventuales costos, las implicaciones técnicas y jurídicas de revisar la posibilidad de subterrenizar el tramo de la Caracas.



"El contrato se mantiene, la primera línea se mantiene, la financiación se mantiene, pero el presidente ha pedido que se explore la posibilidad técnica, jurídica y financiera de subterrenizar el tramo de la caracas, o total o parcialmnete, ese tramo va entre la calle primera y la calle 72", insistió López.



La alcaldesa también habló de la futura troncal de la calle 13. Dijo que este proyecto es "súper importante, porque más de la mitad de la carga de Colombia entra por la calle 13". Y dijo: "La calle 13 va, pero el señor Presidente y el señor Ministro prefieren que lo hagamos con La Rolita, la operadora de transporte público La Rolita y sus buses eléctricos, y no como una concesión del sistema tradicional de TransMilenio".



Y sobre el Regiotram de Occidente afirmó que el Presidente había pedido que se aseguraran que se llevara a la "máxima capacidad posible. Le explique al señor Presidente, en detalle, que eso ya lo habíamos hecho de común acuerdo entre el gobernador Nicolás García y la Alcaldía Mayor de Bogotá".



REDACCIÓN BOGOTÁ