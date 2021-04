‘No creemos que se necesita el pico y cédula’: López

La alcaldesa Claudia López indicó este jueves que se debería levantar el pico y cédula.



“Hemos sugerido que los cuatro días que podamos trabajar no tengamos pico y cédula. Los comerciantes nos han dicho que es como tener la mitad de la demanda restringida”, dijo López en entrevista con Canal Capital.



Este jueves se sumaron protestas por parte de comerciantes en rechazo de los cierres de sus establecimientos durante la cuarentena y hasta algunos han advertido que no acataran la medida. “A los comerciantes que han protestado hoy, los entiendo. Entiendo las dificultades económicas. A nosotros también nos duele que la ciudad no pueda operar todo el tiempo. Pero la única posibilidad que tenemos es cuidarnos y guardar la cuarentena”, puntualizó la alcaldesa.

En su cuenta de Twitter también dijo: “Haremos un esfuerzo estas 2 semanas para poder tener solo unos días de cuarentena. Entendemos al comercio, vamos a insistirle al Gobierno Nacional, en levantar el pico y cédula en los 4 días que se puede trabajar. ¡Desde hoy a la medianoche todos en casa!”.



Haremos un esfuerzo estas 2 semanas para poder tener solo unos días de cuarentena. Entendemos al comercio, vamos a insistirle al Gobierno Nacional, en levantar el pico y cédula en los 4 días que se puede trabajar. ¡Desde hoy a la medianoche todos en casa! pic.twitter.com/iV2OZeghBb — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) April 16, 2021

Los comerciantes han señalado que varios negocios han hecho altas inversiones en bioseguridad para funcionar, y que podrían quebrar si no continúan trabajando. Además, según cifras de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), más de 50.000 empresas de Bogotá se han visto afectadas durante la pandemia.



El pico y cédula en Bogotá se estableció desde el 16 de junio de 2020 y se ha levantado por algunos periodos. Opera de acuerdo con el último dígito de la cédula, es decir, las personas cuya cédula termine en número par NO podrán ingresar a estos lugares las fechas pares, y las personas con número de identificación terminado en impar NO podrán hacerlo las fechas impares.



Esta medida surgió luego de que se levantará para el 11 de mayo de 2020 el polémico pico y género que tuvo la capital.



