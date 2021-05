Claudia López dice que hay políticos que financian protestas

Se cumple un mes desde que comenzaron las protestas por el paro nacional en Colombia. Bogotá y Cali han sido las ciudades epicentro del estallido social y movilizaciones.



Durante la jornada de este viernes, se reportaron al menos seis muertos en la capital del Valle del Cauca y disturbios en otras ciudades.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en entrevista con Hora 20, de Caracol Radio, se refirió a lo que ha sucedido en la capital colombiana en las últimas cuatro semanas.



La mandataria esta semana publicó un video tras superar el covid-19 en el que les pidió disculpas a los jóvenes y a la ciudadanía, y anunció un plan de reactivación para la ciudad.



En la entrevista radial con Diana Calderón, directora de Hora 20, López hizo un balance de este mes de protestas. Dijo que Bogotá ha tenido 775 eventos, plantones, bloqueos y concentraciones, y se han registrado 6.675 afectaciones, daños, destrucción y vandalismo a bienes públicos, desde canecas hasta buses, estaciones, Cades.



"La ley autoriza al Esmad a intervenir cada vez que haya violencia sobre una persona o un bien público o privado. El Esmad pudo haber intervenido 6.675 veces en Bogotá, pero ha intervenido 161. Esto da una idea de por qué la ciudad no ha tenido una tragedia en el transcurso de este mes de manifestaciones", aseguró.

Paro Nacional 28M. Movilización pacifica en el Portal de las Américas. Foto: Néstor Gómez - CEET

La alcaldesa fue enfática en decir que el objetivo ha sido preservar la vida. "Hemos preferido sacrificar cosas materiales para salvar la vida de los bogotanos". Sin embargo, aseguró que se han reportado cerca de 800 heridos, entre jóvenes y policías.



"Hay un estallido social porque estamos en un nivel alto de desempleo y pobreza. Estábamos pensando en la pandemia, el pico, las UCI, pero la gente nos estaba gritando que tenían hambre. Esa era la profundidad de la crisis", dijo López.

Hay mucho político metido en esto; también metiendo plata para mantener la protesta FACEBOOK

TWITTER

Pese a las situaciones registradas, señaló que "Bogotá no está cerca de vivir una situación como la de Cali". No obstante, explicó que los puntos críticos en donde se han registrado disturbios y enfrentamientos, o donde más se han concentrado los manifestantes, deben ser analizados por los contextos y lo que sucede en esas zonas.

"En Las Américas, hay un desfile de políticos", dijo. “Hay mucho político metido en esto; también metiendo plata para mantener la protesta. Ha habido muchos, sobre todo, de la Colombia Humana; no lo digo de mala fe. Eso mantiene ese espacio como un espacio de acción política, no solo movilización ciudadana, sino electoral”.



Pero también aseguró: "Se mezclan muchas cosas. Lo que no se puede hacer es empaquetar todo en una cosa ni decir que todo es algo político. Hay que dar respuestas. En la medida en que demos respuestas al desempleo, la tensión se va a ir aliviando. Pero hay que reconocer la magnitud".

Claudia López también dijo que levantar los bloqueos a la fuerza ha sido un error. Para ella, se debieron haber agotado otras instancias como el reconocimiento, el perdón por el abuso de la fuerza.



"No podemos seguir 30 días en que el mayor estallido social de Colombia se maneje en vías de hecho entre jóvenes y policías. La Policía no puede ser la principal respuesta al estallido social. Eso debe manejarse desde otros niveles".



