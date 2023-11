‘El Gobierno Nacional es el que está en deuda con Bogotá’: Claudia López

A menos de 45 días para que Claudia López termine su mandato como alcaldesa de Bogotá, entregó un balance de lo que han sido sus cuatro años de gobierno y habló de la ciudad que les deja a los bogotanos, pero también de sus deudas y frustraciones.



En el foro ‘La Bogotá que deja la alcaldesa Claudia López’, realizado por EL TIEMPO y Probogotá, la mandataria destacó su agenda social, que incluyó el plan de rescate social tras la pandemia, la recuperación de la economía local y del total de los empleos perdidos a raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.



En la calle 72 con Avenida Caracas se está construyendo un deprimido que permitirá el flujo vehicular entre oriente y occidente. Allí estaría la última estación de la primera línea. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Y para ello tuvo que hacer uso de mayor cupo de endeudamiento. Sin embargo, dijo que “eso es lo que se tenía que hacer” porque el dinero llevaba guardado 10 años y no se había invertido. Según López, lo suyo fue la mayor inversión en infraestructura social en la historia de la ciudad y asegura que le dijo al alcalde electo, Carlos Fernando Galán, que “no le dé miedo y que vaya por más cupo para que siga invirtiendo”.

Está orgullosa del programa Jóvenes a la U, que calificó como el más grande de becas académicas en Latinoamérica y de haber logrado contratar unos 87 billones de pesos en inversión “sin ningún escándalo de corrupción”. Sin embargo, reconoció que su gran frustración es la seguridad, en lo que “se ha invertido mucho pero no se ven los resultados”.

‘Mi mayor frustración’



Para Claudia López, el tema de la seguridad se volvió en un dolor de cabeza y considera que es “la principal deuda que hay con la ciudad”, no solo de parte de su administración sino del Gobierno Nacional.



En este sector hubo una inversión de 1,1 billones de pesos: se construyó el nuevo comando de la Policía Metropolitana, se duplicó el número de cámaras, se formaron policías y se invirtió en casas de justicia para concentrar todos los servicios. Sin embargo, dijo que “entre más invertimos, menos resultados vemos, por eso me voy con una gran frustración”.



Dijo que ocho de cada 10 delincuentes que son capturados en flagrancia quedan en libertad y, para ella, eso no es un problema de la ciudad sino de la Rama Judicial. Se refirió puntualmente al caso de los 24 acusados de homicidio, extorsión, narcotráfico y tierreros que quedaron libres por orden de un juez. “Fueron 10 meses de investigación y de policías arriesgando sus vidas para que un juez diga ‘me fui a almorzar, no me alcanzó el tiempo, quedan libres’”, detalló.

También se mostró preocupada por la falta de policías y recordó que Bogotá pagó la formación de 3.000 y el Gobierno le quitó 2.000. “El Gobierno nos prometió que, si les pagábamos la formación de los policías, nos incrementaban el pie de fuerza... Y ¡paja!, nos tumbaron. Eso es muy frustrante”.

Agregó que las relaciones con el sector seguridad nunca estuvieron mal, que encontró apoyo irrestricto de Fenalco, taxistas y comerciantes, pero que le fue mal con la Rama Judicial y con la Presidencia. “El Presidente es el jefe de la Policía y es el que decide si le da o no uniformados a Bogotá y lo cierto es que nos los quitaron (...) ha sido mucho esfuerzo para que termine habiendo tanta impunidad y tan poca policía”. Bajo esta premisa, la alcaldesa fue enfática en decir que “es el Gobierno Nacional el que está en deuda con Bogotá”.

Complejo Integral de Justicia Campo Verde Foto: Mauricio Moreno | EL TIEMPO

Pero esa no fue la unida desavenencia. López se refirió al Centro de Justicia Restaurativa Juvenil de Campo Verde, que el Presidente y la directora del ICBF no le recibieron con el argumento de que la nueva política de justicia no estaba alineada con la reclusión de jóvenes. “Llevamos un año diciéndoles que nos lo recibieran pero fue solo hasta el consejo de seguridad que hizo el Presidente, en época de campaña, cuando nos dijo ‘no se lo vamos a recibir porque no creemos en la detención’”.

Este lugar, que tiene capacidad para más de 200 privados de la libertad y un programa de justicia restaurativa, se convertirá en el segundo centro de detención transitoria que será administrado por la Alcaldía de Bogotá.



Para seguridad, precisó, se destinará cerca del 5 por ciento del presupuesto para 2024 y esto contempla la segunda Cárcel Distrital, siete rutas de atención integral para la mujer, 17 casas de la justicia, más tecnología, cámaras y ampliación del C4 a C5.

Foro alcadesa Claudia Lopez Foto: Juan David Camacho: EL TIEMPO

‘Invertimos como nunca’



López señaló que uno de los ejes para recuperar la economía de la ciudad fue impulsar las obras públicas: la ampliación de la autopista Norte, la intervención de la carrera 7.ª, la ampliación de la Boyacá (que está en licenciamiento ambiental) la licitación de la calle 13, la ALO Sur, la primera línea del metro, que va en 25 por ciento de avance, y los estudios y diseños y financiación de la segunda línea.

Frente al metro, que le ha valido serias discusiones con el Presidente y en lo que todavía no se logran poner de acuerdo, la mandataria dijo que para la segunda línea espera en febrero próximo la aprobación del crédito del Banco Mundial, que hace parte de las cuatro entidades multilaterales que la financiarán. Son 400.000 millones de dólares cada una.

También explicó que durante su administración todas las entradas y salidas de Bogotá quedaron con obras de mejoramiento activas y que aunque hay algunas que todavía están en proceso de licitación, señaló que todas cuentan con financiación para que sean ejecutadas por el alcalde entrante. Dijo que los cables de San Cristóbal y Potosí también son una realidad en este cuatrienio.

“Gracias a estas obras, Bogotá recuperó 1'300.000 empleos, bajó la pobreza y dejamos de hablar si hacer cable TransMilenio o metro y estamos haciendo dos líneas de metro y arreglando todas las entradas y salidas de la ciudad (...) Yo les pido excusas porque sé que hacer obras es complejo, pero tengan la certeza todas esas obras son personas que salieron de la pobreza”, afirmó.

Pero los desafíos en materia de movilidad para la administración saliente no se remontan solo a la inversión en infraestructura de transporte público, sino también a la recuperación de los daños que sufrió el sistema en el paro nacional de 2021.



Según la información entregada por la alcaldesa, para ese entonces, los vándalos destruyeron cerca del 80 por ciento de todas las estaciones de TransMilenio, lo que tuvo un costo de 45.000 millones de pesos. “Nos dejaron sin semáforos, sin señalización, sin vidrios (...) el daño fue terrible, casi como un segundo bogotazo”, aseguró López.

Facebook Twitter Linkedin

Mediciones de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana indican que vienen presentándose un descenso en el uso del tapabocas y un aumento en el uso inadecuado. Foto: Héctor Fabio Zamora

Pero luego de todo esto, dijo, se logró no solo el mejoramiento físico de la infraestructura, sino que fue el punto de partida para entablar conversaciones con los jóvenes en torno a la optimización del sistema de transporte. “Hoy es un orgullo que la gente reconoce que TransMilenio ha hecho un esfuerzo muy grande por mejorar, y todavía tenemos mucho por mejorar”.



‘Subirá la pobreza’



En materia de inversión social, la alcaldesa señaló que Bogotá sufrirá un coletazo en pobreza, luego de que la Presidencia les retirara el ingreso solidario a 161.000 bogotanos. “Se lo dije al Presidente que literalmente le estaba quitando el pan de la boca a medio millón de bogotanos que están en pobreza (…) no hubo poder humano para convencerlo. Dijo que no, que de malas, básicamente, y que nos los iba a cubrir”.

Lo que hizo la administración, según López, fue integrarlas al programa ingreso mínimo garantizado y que representa un costo de 56.000 millones de pesos.

Pero además, señaló que su mayor legado en materia de agenda social fue la recuperación del empleo, que califica como la mejor manera de salir de la pobreza, pero mientras tanto también creó comedores comunitarios, escolares y giros a las familias en pobreza.

También señaló que otra innovación social que logró su administración fue haber “salvado a 126.000 microempresas” con subsidios para no despedir empleados durante la pandemia y, además, otra línea de ayudas para que, saliendo de la emergencia sanitaria, las empresas contrataran a personas en condiciones de vulnerabilidad. “Llamamos a las empresas a buscar vacantes y conectamos al sector privado, mediante nuestra Agencia Pública de Empleo, con 126.000 personas que buscaban empleo. Esto, aparte de todas las obras públicas”, agregó la mandataria.

En el listado de programas sociales, López destacó Parceros por Bogotá, Jóvenes a la U, Empleo Joven, 60 colegios construidos, reducción de la brecha tecnológica con la entrega de 160.000 tabletas a niños de colegios públicos y las Manzanas de Cuidado. Este último, de hecho, es un programa dirigido a mujeres cuidadoras y que les permite estudiar, trabajar y desarrollar emprendimientos, mientras el Distrito se encarga de cuidarles a los niños y adultos mayores.

