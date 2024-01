‘No tiene reversa’: Claudia López habla del Corredor Verde de la Séptima en Bogotá

A pesar de que el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha sido enfático en su desacuerdo con los tramos hacia el sur del proyecto del Corredor Verde porque podrían generar un "colapso" en la movilidad, la alcaldesa Claudia López aseguró que el proyecto es irreversible.



Cabe recordar que los tramos 1 y 2 han causado controversia entre habitantes del sector y expertos, porque se planea dejar un único carril entre las calles 92 y 32, sentido norte-sur.



“Publicamos los pliegos definitivos con los que se abre la licitación para la construcción de los tramos 1 y 2 de nuestro Corredor Verde de la Séptima: Centro y Chapinero”, publicaron este viernes desde la Alcaldía de Bogotá.



#EnVivo🔴 Publicamos los pliegos definitivos con los que se abre la licitación para la construcción de los tramos 1 y 2

de nuestro #CorredorVerde de la Séptima: Centro y Chapinero.



— Alcaldía de Bogotá (@Bogota) December 29, 2023

A la pregunta: ¿Tiene reversa la licitación del Corredor Verde de la Séptima?, la respuesta es no, desde el punto de vista jurídico y técnico, no tiene reversa

“A la pregunta: ¿Tiene reversa la licitación del Corredor Verde de la Séptima?, la respuesta es no, desde el punto de vista jurídico y técnico, no tiene reversa”, enfatizó la alcaldesa durante la publicación de dichos pliegos este 29 de diciembre.



También, detalló que abrieron la licitación de todos los tramos de la Séptima porque, en palabras de López, “el compromiso con la nación no es hacer un pedacito de la séptima, sino toda la séptima”, dado que ya contrataron “el 62 por ciento de la vía y de la obra, ahora vamos a contratar el 38 por ciento restante”.



“Hemos actuado correctamente, conforme a la ley. A lo que no hemos cedido es a chantajes políticos y no cederemos nunca. Los organismos de control son de control, no son coadministradores ni instrumentos de chantaje político (....) a ese chantaje de poder y abuso, esta alcaldía nunca cederá, porque son intereses de políticos, porque van en contra que los ciudadanos de Usaquén tenga transporte público eléctrico, a través del corredor verde", dijo la alcaldesa.



Corredor Verde por la Séptima. Foto: Cortesía

Por ahora, se espera que la adjudicación del proyecto de los dos tramos se lleve a cabo el próximo 27 de marzo de 2024. Por ahora, han recibido 63 observaciones de empresas interesadas en presentar una oferta, en prepliegos.



"Es una distribución equitativa del espacio, el cual espera reducir el tiempo de movilidad desde el norte al centro en 30 minutos. Hoy la Séptima mueve más de 12.000 pasajeros con un sistema de transporte deficiente. Sacamos la licitación para contratar estos dos lotes, en total son cinco lotes, ya hay tres firmados que arrancarían su reconstrucción en enero", indicó Diego Sánchez, director del IDU.



