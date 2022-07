Según la Administración Distrital de Bogotá los bicitaxis, que en la ciudad podrían ser 5.000, son ilegales. De hecho, la alcaldesa Claudia López, aseguró que en sectores como Campo Verde en Bosa empezarán a ser restringidos.

En este sector, donde antes se permitía su funcionamiento por falta de rutas de cortas distancias ahora serán restringido este servicio porque ya hay mejores en el transporte público del sector .“Le pido también a nuestra Policía que cada vez más vayamos sacando esos bicitaxis y mototaxis informales, ya no hay justificación”, indicó López.

Incluso la mandataria le pidió a la Policía que empiece a hacer control de estos operarios ilegales que no tienen permiso para circular sobre todo si lo hacen con motores pues son los que más contaminan.

No obstante, no descartó que puedan haber concertaciones. "Hace dos años y medio era porque no había rutas del SITP pero ya hay suficientes. No hay justificación para que tengamos transporte ilegal, puesto que ya hay transporte legal. Entonces con concertación, pero con toda la aplicación de la ley, hay que ir corrigiendo eso que nos falta”,

Todos estos bicitaxis, alrededor de 5.000, se concentraron principalmente en sectores del sur de Bogotá como Bosa, Patio Bonito o El Tintal, donde incluso se han registrado graves accidentes.Los bicitaxistas indicaron que desde hace años pidieron regulación y que lo único que ganaron fue persecución por parte de las autoridades.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com