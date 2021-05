Claudia López explica el plan de cambio y rescate social para Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sorprendió a toda la ciudadanía con un discurso en el prácticamente anuncia un nuevo plan de gobierno para satisfacer las peticiones de quienes representan el estallido social que se ha venido presentando en la ciudad. En pocos minutos dará detalles sobre su plan.

Dijo que el aislamiento la ayudó a reflexionar. “Entendí que, a diferencia de lo que yo veía hace un mes, no hay un paro sindical tercamente atravesado en la mitad del tercer pico de la pandemia. Que no comprende que estamos al borde del colapso hospitalario y que ya retiraron la reforma tributaria. La que no estaba comprendiendo era yo”.



Explicó que hay un estallido social por la falta de empleo y oportunidades. “Hay una generación en rebeldía contra el abuso de poder y el abuso de la fuerza, y hay un reclamo profundo por cambiar una historia, no una ley”. Aceptó que hay una juventud terriblemente empobrecida y abusada a la que le importa más el hambre, el desempleo y no perder lo poco que ha conseguido.

Cristhian Calderon es el patrullero que fue gravemente herido el sábado pasado. Esta mañana lo visitamos en el H. Simón Bolívar. No hay violencia legítima cuando se abusa de otro ser humano. Nuestra fuerza para que se recupere pronto y un abrazo para su familia. pic.twitter.com/1mT0rMWsDT — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 25, 2021

Anunció que va a cambiar las prioridades del presupuesto de Bogotá destinando dos billones de pesos a un programa de educación y empleo de emergencia para jóvenes, al pasar de 20.000 a 50.000 cupos de educación superior.



Reafirmó que la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos las denuncias y evidencias que se han recopilado sobre violaciones a los derechos humanos durante el paro en Bogotá, y que se le pedirá su asistencia para que una misión independiente ayude a establecer los hechos y los canales de reparación y garantías de no repetición.



Otro anuncio importante fue su decisión de reactivar todos los sectores económicos de Bogotá a partir del 8 de junio. “La gente necesita trabajar para salir adelante”.

Desde hoy se iniciará la vacunación de todos los profesores de los colegios y jardines públicos. “El tejido empresarial y comercial bogotano es la fuerza más poderosa de inclusión social y productiva de Colombia y la vamos a poner a funcionar, con todo el cuidado, a su máximo potencial”.

Acordamos entregar estas denuncias con la asesoría de @hrw. La violencia contra la Policía, el comercio, los ciudadanos y los bienes públicos, también deben ser denunciadas y sancionadas. Ni un joven herido, ni un policía herido. pic.twitter.com/SuXSfI0JQh — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 25, 2021

Hoy estuvo visitando al oficial de la policía que resultó herido con una bomba incendiaria en su rostro en el hospital Simón Bolívar. "Aquí en Bogotá están marchando por todas las víctimas del país".

Cristhian Calderon es el patrullero que fue gravemente herido el sábado pasado. Esta mañana lo visitamos en el H. Simón Bolívar. No hay violencia legítima cuando se abusa de otro ser humano. Nuestra fuerza para que se recupere pronto y un abrazo para su familia. pic.twitter.com/1mT0rMWsDT — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 25, 2021

Detalles del plan

Se cambiará el orden de prioridades de la ciudad. Ese fue el primer anunció de la alcaldesa de Bogotá Claudia López a través de una propuesta que se pasará al Concejo de Bogotá. "Hay cosas que vamos a sacrificar. La ciudad tiene hambre, las microempresas están quebrando".

Explicó que no se está logrando el recaudo necesario para llevar a cabo varios planes que tenía la ciudad y que para responder a las demandas de la ciudadanía hay que parar obras importantes para darles trabajo a los jóvenes, mujeres y ciudadanos que se quedaron sin empleo. Dijo que se deben asegurar recursos para la renta básica para personas que están el pobreza extrema.

Ningún niño de cero a cinco años, dijo, debe carecer de una nutrición ni de educación. "Le vamos a garantizar vacunación, cuidado, estimulación temprana"

Se apoyará a 60.000 pequeñas y mediana empresas de Bogotá. "Vamos a ayudarlos en su formalización y para que accedan a recursos, incentivos o créditos".

También se apoyará a la construcción de vías locales y vivienda de interés social así como a parques.

Se buscará también que empresas de tecnología brinden oportunidades a unos 50 jóvenes en la ciudad.

Renta básica

La alcaldesa dijo que se fortalecerá el ingreso mínimo garantizado requiere de que se encuentre a alas familias en pobreza extrema. "Vamos a seguir actualizando el Sisben, muchas familias han caído recientemente en pobreza extrema. Le digo a las familias que no tengan temor por eso, deben actualizar su información para poder contactarlos e incorporarlos a la base maestro y bancarizarlos para girar los recursos".

Este programa ayudará a quienes estén en pobreza y pobreza extrema. La idea es llegar a 950.000 hogares pobres y vulnerables con Renta Básica. esto significa un aumento de 350.000 hogares. Va a implementarse un criterio de progresividad. Se evaluará qué núcleos tienen más bocas que alimentar.

Primera infancia

Esta población será prioridad. Se entregará bono alimenticio y se ampliarán los cupos. Los Centros Amar serán fortalecidos y se llegará a familias en extrema pobreza. La tropa social identificará a los niños y tendrán apoyo psicosocial.

López dijo que no hay una felicidad superior a tener un hijo. "Muchas familias con niños han llegado a nuestra ciudad de países vecinos y de otras regiones que necesitan una oportunidad. Son 47.000 niños que debemos ayudar".

Hay que asegurar que reciban su paquete de primera infancia. "Vamos adaptar a infraestructura para alcanzar 100.000 cupos. Todos los chiquitos que han llegado a la capital necesitan ayuda. Hoy además vamos a empezar la vacunación para todos los maestros. Para junio todos estarán vacunados".

41.400 millones adicionales serán destinados para pasar de 70.000 a 100.000 niños cubiertos.

Educación

La juventud será prioridad en este nuevo plan del Distrito. Habrá más cupos de acceso a la educación superior para personas en condición de vulnerabilidad. "El principal crimen es el desperdició de talento", dijo Claudia López citando un libro que leyó en pandemia de Hernando Gómez Buendía.

se invertirán 100.000 millones de pesos adicionales para ayudar a 134.000 beneficiarios en diferentes programas de educación superior en Bogotá con apoyo de las universidades públicas y del Sena.

Agregó que hay que transformar los pregrados para que sean más cortos y para que se enfoquen en áreas que tengan oportunidades laborales. "Necesitamos activar 30.000 cupos adicionales".

Subsidios de arrendamiento

Apoyar a las familias para que puedan tener una casa propia o pagar un arriendo también será una prioridad para la actual administración. Habrá subsidios para compra de vivienda nueva. "Tenemos que cambiar el rol de las mujeres en la sociedad".

Se invertirán 91.000 millones de pesos para que fundamentalmente mujeres accedan a vivienda nueva dentro de este plan de impacto social. "Vamos a duplicar el número de mujeres que trabajen en el sector de la construcción, para que no estén en pagadiarios o en casas refugio. Ellas necesitan casa o una opción de arrendamiento".

Mujeres que reverdecen

Más de 1.000 mujeres vulnerables serán vinculadas a 46 organizaciones de bases para que sean contratadas en diversos planes de acceso laboral. A través de la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico esto será posible.

Uno de estos es el plan de Mujeres Sembradoras para huertas urbanas, cultivos, entre otros programas. "Habrá un presupuesto de 1.000 millones adicionales".

Empleo de emergencia para jóvenes

Es tal el nivel de desempleo que se necesitan Retorno a las Oportunidades para población joven que estén en condiciones de vulnerabilidad o que ha desertado de la escolaridad. Habrá 15.000 beneficiados adicionales. Tendrán posibilidades de acceso a educación y empleo.

Generación de empleo

Miles de empleo se han perdido tras la pandemia. Para esto habrá una estrategia de contrato laboral para que jóvenes menores de 28 años tengan contrato laboral durante un año. Se beneficiarán las empresas que apoyen a jóvenes y mujeres.



Se hará de la mano del sector privado. Ellos deberán enganchar a jóvenes a sus empresas. Es la segunda mayor asignación al programa de rescate social para generar 60.000 empleos. Es uno de los puntos más ambiciosos del plan.



La empresas podrán aplicar y las cajas de compensación serán las grandes aliadas y quienes harán la colocación de esos empleos.

Infraestructura

Las obras públicas juegan un papel importante en la reactivación económica. A través de los Fondos de Desarrollo Local se reactivarán obras en varias localidades. Se potenciarán proyectos en parques y también en equipamientos culturales. Se mejorará la malla vial así como pasos peatonales. Es decir, se salvarán planes que estaban desfinanciados.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com