‘Destruir a Bogotá no va a arreglar a la Policía’: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, mediante un video que subió a las redes sociales, se pronunció en la madrugada de este jueves en contra de la violencia en las manifestaciones que se extendieron por buena parte de la ciudad en protesta al caso de abuso policial, y reiteró que el vandalismo y la violencia no son la solución.



“Así como condenamos el abuso policial también condenamos la violencia y vandalismo por parte de algunos manifestantes. El abuso y la violencia no se solucionan con más violencia. Es en estos momentos donde debemos aferrarnos a la Constitución y movilización ciudadana pacífica”, dijo la alcaldesa en el video casi entre lágrima.



Hoy es un día que duele por donde se le mire. Mis condolencias a familiares y amigos de quienes murieron o están heridos. Destruir a Bogotá no arreglará la Policía. Destruirnos no arreglará nada. Concentrémonos en lograr justicia y reforma estructural a los cuerpos de seguridad. pic.twitter.com/Ge1ylvGR8p — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) September 10, 2020

La muerte de Javier Ordóñez, un hombre de 46 años, abogado y conductor de un taxi, que murió tras la brutalidad y el uso excesivo de una pistola eléctrica taser por dos policías, provocó en la noche del miércoles protestas violentas en Bogotá que dejaron al menos cinco muertos y decenas de heridos entre civiles y policías.

Los invito a que nos movilicemos con dolor, con indignación, pero no a la destrucción. Caldear los ánimos, destruir a Bogotá, esa no es la solución FACEBOOK

“Quiero insistir en que destruir a Bogotá no va a arreglar la policía. No va a acabar el abuso policial. Ahora tenemos que arreglar el abuso policial, el abuso de autoridad y la ciudad, en un momento en que tenemos muchas más dificultades. Los invito a que nos movilicemos con dolor, con indignación, pero no a la destrucción. Caldear los ánimos, destruir a Bogotá, esa no es la solución”, subrayó la alcaldesa.



Así como lamentó su “dolor por Javier y su familia”, y brindó su apoyo a los parientes de los recientemente fallecidos y heridos, López aseveró también que “los impuestos se van por el sifón cada vez que destruimos un establecimiento, un bus”.



