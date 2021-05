Alcaldesa exige aclarar retención de 10 jóvenes en TransMilenio

López, tras presidir un consejo de seguridad este martes en la Capital, dijo que los hechos se produjeron luego de que miembros del Esmad y de la Policía Metropolitana evitaran un bloqueo en las vías del TransMilenio.

“Hasta ahí, está bien. Lo que es inaceptable es que luego de esa intervención se detenga de manera arbitraria a por lo menos 10 jóvenes, los ingresen sin autorización alguna en un portal de TransMilenio y aparentemente los agredan físicamente”, dijo la alcaldesa.



Y agregó: “Esa es una actuación indebida, arbitraria ilegal por parte de miembros de la Policía. Yo pedí esta mañana una explicación, pero decidí asumir directamente la investigación. Estamos verificando los hechos para denunciar y judicializar a quienes cometieron este acto abusivo”.



López recordó que no se puede llegar a lo ocurrido en septiembre del año pasado, cuando “tuvimos 10 jóvenes asesinados y 75 heridos de bala”. Por ello, se han adelantado diferentes acuerdos con la Policía Nacional para evitar el uso excesivo de la fuerza.



“Hoy, tras ocho días de protesta, y a diferencia de otras ciudades, no tenemos ni un solo ciudadano muerto, pero eso no quiere decir que lo que esté pasando no sea grave”.



Hizo además un llamado al Presidente de la República, a las autoridades y a los manifestantes “a bajar el nivel de confrontación, no a subirlo". “Hay mucha tensión en las calles, he visto a los policías pasar días enteros sin descansar. Nadie puede hacer una labor si no tiene una mínima serenidad. Si le toca pasar dos, tres, o cuatro turnos sin descanso, ¿qué sosiego puede tener para cumplir su labor?", añadió.



La empresa TransMilenio, por su parte, expresó a través de un comunicado divulgado en redes sociales que apoyará todas las investigaciones que adelanten las autoridades competentes frente a estos hecho y reiteró su rechazo a cualquier acto vandálico, dentro y fuera del sistema, “por parte de cualquier actor”.

TRANSMILENIO S.A. estará presto a acompañar y apoyar las investigaciones que realicen las autoridades competentes. pic.twitter.com/S3lKlJINWb — TransMilenio (@TransMilenio) May 4, 2021

ELTIEMPO.COM