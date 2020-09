En medio de polémica, Claudia López defiende ciclorruta de la Séptima

La nueva ciclorruta de la carrera 7.ª, que les quitó un carril a los vehículos en dos tramos –entre la calle 106 y la 32, y la calle 12B y la avenida Primero de Mayo– y está en etapa de implementación, ha generado una enorme polémica en la capital del país.

Ante esto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó este fin de semana un balance sobre esta iniciativa de movilidad sostenible.



La mandataria recordó que en la capital del país solo tres de cada diez viajes se hacen en un vehículo particular, y siete de cada diez ocurren en el transporte público, bicicleta o a pie.



No obstante, advirtió López, el 85 % del espacio lo usan carros y motos, y solo el 15 por ciento, modos de transporte sostenible. Justamente es esta la razón por la cual se tomó la decisión de hacer permanente este carril exclusivo para bicicletas en la 7.ª.



En esta etapa de nueva realidad que está viviendo la ciudad, en un carril de vehículos en la carrera 7.ª se realizan 512 viajes en carro, mientras que en el bicicarril se hacen 464 viajes.



Antes, sin el bicicarril, se realizaban 32 viajes en bicicleta en este mismo corredor vial. Se estima que en la nueva normalidad, en la hora pico, en un carril de carros se harán aproximadamente 1.100 viajes y en el bicicarril de al lado se harán 3.000 viajes.



“El corredor verde de la 7.ª no es pintar de verde los viejos carriles, sino distribuir el espacio y los viajes para darles espacio a los modos de transporte más limpios, más seguros y que llevan más viajes. Es cambiar humo por vida”, señaló la alcaldesa Claudia López, quien añadió: “No vamos a volver a la vieja normalidad del trancón, la contaminación y la accidentalidad y mortalidad de peatones y ciclistas”.



En lo que va del 2020 se han implementado, además de la 7.ª, ciclorrutas en la carrera 9.ª desde la calle 170 hasta la 106.



También, en la avenida Primero de Mayo, desde Kennedy hasta el centro; en la Caracas desde el Portal Usme hasta la calle 6.ª; en la calle 68/72 desde Engativá hasta el centro; en la calle 13 desde el río Bogotá hasta la carrera 100, y en la avenida Suba.

Finalmente, se instalarán más de 26.000 dispositivos se señalización, 678 señales verticales y se demarcarán más de 7.700 metros lineales y 338 pictogramas.

