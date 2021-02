Claudia López debe retractarse por comentario sobre Peñalosa

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tiene 48 horas para retractarse y rectificar un comentario que hizo contra el exalcalde Enrique Peñalosa en una entrevista a finales de 2020.



Así lo ordenó el Juzgado 36 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá este miércoles 24 de febrero. Una vez la mandataria sea notificada, le correrá el plazo para cumplir la orden judicial.

El hecho en cuestión es una entrevista de Claudia López a Revista Semana del 2 de diciembre de 2020. De acuerdo al juzgado, el medio, citando a la mandataria, tituló en su portal web y en el canal de YouTube “A Peñalosa le importa el negocio de sus buses y sus troncales de diésel”.



La orden judicial también cita las declaraciones que hizo la mandataria:



“Yo ofrecí buses con carril exclusivo y dije que no iba a hacer una troncal como la de la Caracas en la Séptima, que era lo que pretendía hacer Peñalosa. (…) A Peñalosa le importan el negocio de sus buses y sus troncales de diésel, que es su juguete, y hay otros que pelean por un tranvía, sobre el cual se han hecho estudios en 15 años y nunca se ha podido hacer. Los ciudadanos no están ni por el tranvía del uno ni por el negocio de los buses del otro.”



El 10 de diciembre, el exalcalde Enrique Peñalosa solicitó la retractación y rectificación. A su vez, la alcaldesa, el 31 de diciembre, rechazó la solicitud y aseguró en su contestación que "en ningún momento afirmé que el señor Enrique Peñalosa sea propietario o accionista de alguna empresa dedicada al transporte masivo o que se haya lucrado directamente de esta actividad, mucho menos sugerí que este haya realizado actividades ilícitas para favorecer algún interés económico asociado con este".

La Juez, en análisis del caso, evaluó las pruebas aportadas por ambas partes. Y, este miércoles concluyó que:



"Si bien el señor Peñalosa Londoño ha abanderado y promovido, desde distintos escenarios, el sistema TransMilenio, no solo a nivel local, sino que, ha compartido su experiencia y opinión a nivel mundial, ello no significa que su interés en él trascienda al campo de los negocios personales o, por lo menos en este juicio, ello no aparece

demostrado.



En este sentido, cabe relievar que ninguna de las pruebas aportadas tiende a demostrar que el actor tenga alguna relación comercial particular con las empresas dedicadas al transporte público masivo en Bogotá o en Colombia ni que sea partícipe y/o accionista en las compañías dedicadas a dicha actividad, mucho menos, que perciba algún tipo de ingreso o se lucre con la adquisición, por parte del distrito, de los automotores que para ello se requiere".



Y resaltó que "las manifestaciones efectuadas por la Alcaldesa López, atinentes a que “A Peñalosa le importan el negocio de sus buses y sus troncales de diésel, que es su juguete”, carecen de fundamento".

¿Y ahora?

La alcaldesa Claudia López tiene la orden de retractarse y rectificar "de manera explícita y pública, mediante divulgación en un medio de amplia circulación nacional, así como en los mismos canales de difusión, sobre las afirmaciones realizadas en contra del ciudadano Enrique Peñalosa Londoño", según dicta la orden de la juez.



Al momento, la Alcaldía de Bogotá no se ha pronunciado oficialmente por estos hechos.

Quien ya se manifestó fue el exalcalde de Bogotá. A través de su cuenta de Twitter, Peñalosa trinó: "Como ciudadano colombiano agradezco que nuestra justicia en fallo de tutela haya protegido mi buen nombre y le haya ordenado a la alcaldesa Claudia López retractarse y rectificar dentro de las próximas 48 horas lo que dijo con relación a que yo tenía negocio de buses".

Como ciudadano colombiano agradezco que nuestra Justicia en fallo de tutela haya protegido mi buen nombre y le haya ordenado a la alcaldesa Claudia López retractarse y rectificar dentro de las próximas 48 horas lo que dijo con relación a que yo tenía negocio de buses. — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) February 25, 2021



