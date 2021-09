Nuevo choque entre el Gobierno y Claudia López por vacunación

Tras conocerse el anuncio por parte del Gobierno del certificado digital de vacunación contra el covid-19, la alcaldesa de Bogotá Claudia López dijo este miércoles que la ciudad lo que necesita son “más vacunas y menos papeleo”.



(Contexto: Certificado digital de vacunación: conozca cómo obtenerlo y sus beneficios)

“Hoy Bogotá lleva más de una semana sin segundas dosis de Moderna, así sacan un decreto diciendo que se puede alargar la dosis; eso puede decir el decreto pero, el covid-19 dice otra cosa. El covid no se ajusta al decreto, al covid no le importan ni los decretos, ni los pasaportes, ni los certificados. Lo único que detiene el coronavirus es la vacuna”, dijo la mandataria.



(Además lea: Covid-19: Colombia reporta 71 muertes y 1.996 nuevos casos)



López agregó en una rueda de prensa que "Bogotá lleva más de una semana sin segundas dosis de Moderna, pocas segundas dosis de Sinovac, sin reservas de Pfizer para complementar esquemas de vacunación y a la espera de más dosis para evitar un cuarto pico causado por la variante delta”.

“Claro que estamos en riesgo de tener un cuarto pico como lo han informado los diferentes epidemiólogos y expertos en este tema, pero lo único que nos va a cuidar de un cuarto pico y que nos afecta en la salud y la generación de empleo es el tema de la vacuna”, puntualizó la alcaldesa de Bogotá.



De acuerdo con la plataforma Salud Data de la Secretaría de Salud de Bogotá, la cifra de vacunación total es de 6.700.717 personas vacunadas en Bogotá, de las cuales 2.725.796 están con el esquema completo y hay reservadas para segundas dosis 36.146 personas.



(No deje de leer: OMS clasifica como 'de interés' a variante identificada en Colombia)



Posteriormente, Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo Presidencia de la Republica (Dapre), le respondió a la mandataria por medio de su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: "Qué bueno es criticar y qué difícil gestionar. A Bogotá se han asignado 6.787.550 dosis, tiene segundas dosis de Sinovac que no ha aplicado, vacunas de Pfizer y va lento el proceso, ¿qué le hace falta?, no ha reportado a plataforma las vacunas que dice haber aplicado".

