El pasado jueves 22 de septiembre tanto los peatones como el sistema de transporte público y las alternativas de movilidad sostenible se tomaron la ciudad capital en el marco del primer Día sin carro y moto que se dio bajo la administración de la alcaldía de Claudia López.

La jornada transcurrió sin mayores imprevistos, de acuerdo con los anuncios emitidos por la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Los ciudadanos dieron de qué hablar por su compromiso con la iniciativa; mientras que a Claudia López, alcaldesa del Distrito, le llovieron críticas por un controvertido trino que despertó indignación entre los usuarios.

Después de mostrarse muy activa en redes sociales disfrutando del Día sin carro y moto -hizo recorridos por varios puntos de la ciudad para conocer de primera mano cómo avanzaba la jornada y hasta montó en transporte público-, la mandataria local expresó sentirse en Disney.

Ayer tuvimos más velocidad y 103% menos siniestros viales, 67% menos con heridos. La accidentalidad la causan mayoritariamente motos/carros.



Ayer tuvimos más velocidad y 103% menos siniestros viales, 67% menos con heridos. La accidentalidad la causan mayoritariamente motos/carros.

Ayer tuvimos 3,4 millones de validaciones en transporte público, el 80% de los viajes, 7% en bici, 1% en patineta, 2% en taxi #DiaSinCarro

“Me siento en Disney” fue la controvertida descripción con la que López acompañó una foto de ella montada en una bicicleta mientras se encontraba en una tienda de Shimano, empresa multinacional japonesa conocida por fabricar componentes para bicicletas.

Los internautas no le perdonaron la “osada” afirmación a la alcaldesa, por lo que se vio en la penosa necesidad de borrar el trino tan sólo unos momentos después de haberlo publicado. Catalina Suárez, periodista de la estación radial ‘W Radio’, fue una de las primeras en arremeter contra la mandataria local.

La Alcaldesa @ClaudiaLopez borró el trino que acababa de subir, en el que nos contó que se sentía en Disney.



Claro que se siente en Disney, porque en Bogotá con esta inseguridad salir en bicicleta es un deporte de alto riesgo, ella siempre vive en una realidad paralela.

“La Alcaldesa @Claudia López borró el trino que acababa de subir, en el que nos contó que se sentía en Disney. Claro que se siente en Disney, porque en Bogotá con esta inseguridad salir en bicicleta es un deporte de alto riesgo, ella siempre vive en una realidad paralela”, compartió la comunicadora especializada en política con todos sus seguidores.

Como era de esperarse, una ola de críticas y comentarios sobrevino al polémico tweet que, aunque sólo duró unos minutos al aire, no pasó desapercibido entre los más de 2.8 millones de seguidores que posee en Twitter.



“Avísenle a esta princesa de Disney que los 7 enanitos se le están robando Disneylandia” y “Tenemos claro que ClaudiaLopez se siente en Disney (mundo de películas, ficción, irreal, capas, fiestas y conciertos). La desconexión con la ciudad es infinita” fueron sólo algunas de las reacciones de los ciudadanos en redes sociales.

Otro internauta incluso se atrevió a hacer una comparación de expectativa versus realidad tomando como referencia una campaña pedagógica que la mandataria realizó en una estación de TransMilenio y un video en el que se logra ver un altercado entre algunos policías y ciudadanos en el transporte público.

“En Disney no asesinan todos los días, no atracan a mano armada, en Disney hay buena movilidad. Ah y, quizás lo más importante, la principal autoridad de Disney no es incompetente”, sentenció otro usuario.

