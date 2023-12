'Cuando a uno lo tumba la Policía': Claudia López sobre número de uniformados en Bogotá

La alcaldesa Claudia López está a pocos días de cerrar su periodo en Bogotá. Por ello, este 15 de diciembre desarrolló un encuentro con empresarios de la ciudad para rendir cuentas sobre sus gestiones a lo largo de cuatro años.

Durante el evento, la mandataria volvió a criticar la presencia de uniformados de la Policía en las calles de la capital para afrontar la inseguridad.

"Me da vergüenza decirle al alcalde (electo Carlos Fernando Galán) que recibí una ciudad con casi 18 mil policías y se la entregó con menos, no con más", expresó.

López reiteró que la Alcaldía de Bogotá no determina cuántos policías hay en la ciudad: "El jefe único de la Policía es el presidente".

Según la alcaldesa, "hay problemas muy serios en la Policía", pues "cada vez hay menos policías" y "se jubilan anticipadamente más".

En concreto, para 2016, había 17.494 uniformados en la capital, frente a los 16.500 que contabilizó la Alcaldía en 2023. Es decir, hay 215 policías por cada 100.000 habitantes.

Alcaldesa Claudia López dio un balance del número de policías en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Previamente, López había precisado que Bogotá necesitaría "por lo menos" 300 policías por cada 100.000 habitantes.

'Cuando a uno lo tumba la Policía': alcaldesa Claudia López

La mandataria de los bogotanos esperaba que se asignará un mayor número luego de brindarle entrenamiento a un importante grupo.

"Pagué con sus impuestos la formación de 3.000 policías para que nos los dieran. Y de los 3.000, me dieron 1.000. Cuando a uno lo tumba la Policía, pues... está muy jodido", sentenció.

Policía en Bogotá. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

López ya había hecho ese reclamo meses antes, lo cual llevó a que la Policía le explicara qué estaba pasando.

"Vino el ministro, el director de la Policía. Me dijeron 'cómo se le ocurre que la tumbamos, de ninguna manera, el problema es que tenemos problema estructural'. Bueno, asumo que no me tumbaron", añadió ante los empresarios.

El panorama de inseguridad en Bogotá

El secretario de Seguridad, el general retirado Óscar Gómez Heredia, afirmó en charla con EL TIEMPO que, a partir de las cifras, Bogotá es más segura que hace cuatro años.

Eso sí, reconoció la necesidad de "ponerle el ojo" al delito de homicidio, por encima de los robos.

Bogotá. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

"Hicimos una estrategia integral y lógicamente quisiéramos más. Cuando uno ve al ciudadano atemorizado, uno se siente incapaz, porque uno ve las cifras y dice eso es papel, la realidad es otra", sostuvo el también excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Vea cuáles son los retos que el general retirado Gómez Heredia anticipó en materia de seguridad para el entrante gabinete de Carlos Fernando Galán, haciendo clic aquí.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS