Claudia López convoca a velatón y cacerolazo este domingo 

El acto de reconciliación de este domingo 13 de septiembre incluirá un concierto de jóvenes, una velatón y un cacerolazo desde casa.



Así lo confirmó este sábado la alcaldesa de Bogotá Claudia López en un foro de paz del Concejo de Bogotá.

El primer punto de la agenda será una manifestación de perdón a las familias de las personas asesinadas en los últimos tres días en Bogotá.



A las 3:00 p.m. comenzará un concierto de jóvenes que incluirá la participación de la Orquesta Filarmónica, la Orquesta de la Policía Nacional y otros grupos artísticos de jóvenes.



Y a las 6:00 p.m. habrá un acto de protesta social pacífica desde las ventanas de los habitantes de Bogotá.

"A las 6 p.m. invito a todas las familias bogotana a usar los dos símbolos. Esta no es hora de callar, ¿cómo callar ante la injusticia?. (Estaremos) con el símbolo del recogimiento y la esperanza: la vela y la cacerola. No son símbolos institucionales, son símbolos de los ciudadanos", manifestó la Alcaldesa.



La mandataria distrital hizo especial énfasis en la protección y construcción de juventudes de paz. "Como un propósito de que esta generación, esté donde esté, no dejará dolores innecesarios entre su generación. No perderán los estribos ni la esperanza en que como generación tienen derecho a un país en paz", aseguró López.

