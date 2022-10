Luego de que varias personalidades políticas hayan dicho que el presidente Gustavo Petro le pidió a los chinos hacer el metro de Bogotá subterráneo, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, habló con este diario y desmintió esta versión. Hoy, la alcaldesa Claudia López confirma que ese rumor, no es cierto.



Cabe mencionar que el primer medio en filtrar la información de que el Gobierno Nacional estaba pidiendo, en una reunión secreta a la empresa china Harbour Engineering y Xi’An Metro revisar el diseño de la primera línea para explorar la posibilidad de que sea subterránea o que se construyan algunos tramos de esta manera, fue La Silla Vacia.



No obstante, un momento después el ministro de Transporte, Guillermo Reyes le dijo a este diario que no era así y que entre las partes mencionadas se reunieron exclusivamente para conocer el avance del proyecto. “Ya que nosotros pagamos el 70 % de la obra queremos saber cómo se está haciendo (…) no hemos dados pautas, ni lineamientos, ni recomendaciones porque eso es un proyecto ya contratado que no se puede modificar”, dijo el ministro.



Este jueves en la tarde, la alcaldesa Claudia López confirmó por medio de sus redes sociales que está información es falsa, y que le pregunto a los tres delegados del Gobierno Nacional si estaban solicitando una modificación del contrato de la primera línea del metro, y le dijeron que no.

Presidí la Junta del @MetroBogota este lunes y le pregunté expresamente a los 3 delegados del gobierno nacional si estaban solicitando una modificación del contrato de la primera línea del metro y me dijeron que no, lo cual coincide con la aclaración pública de @MinTransporteCo. https://t.co/kMoAoEZZWD pic.twitter.com/wGaC2lVbRW — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) October 27, 2022

Aunque ya desmintió por las dos partes ese rumor, lo que si es cierto es que en el Congreso de Autoridades de Tránsito, que se celebró en Cartagena la semana pasada, el jefe de esta cartera si afirmó que lo que se había hecho era “solicitar que se estudie la posibilidad de que una parte del trazado de la avenida Caracas sea subterránea por el impacto ambiental y urbanístico (…) no como una orden; simple y llanamente porque no queremos que en un futuro se diga que nadie revisó el impacto que tendría esa parte”.



REDACCIÓN BOGOTÁ