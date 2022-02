Este lunes, la Corte Constitucional tomó una decisión histórica, convirtiendo a Colombia en el primer país de América Latina donde el aborto es libre y legal hasta la semana 24 de gestación.



Respecto a este hecho, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó su agradecimiento a las mujeres que por décadas han luchado para que no se les imponga una decisión sobre su cuerpo y su vida.



“Lo que ha decidido la Corte Constitucional es ponerse al nivel de las democracias más avanzadas y garantistas en el mundo, que no le imponen a las mujeres decisiones ni mucho menos las criminalizan por tomarlas”, señaló López.



La alcaldesa también añadió que la interrupción voluntaria del embarazo no es una decisión fácil. Y manifestó que habrá directrices en las Secretarías de Educación, Salud y de la Mujer para dar un enfoque a su política de atención a las mujeres que quieren acceder al aborto en la ciudad.