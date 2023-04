Bogotá tuvo una semana crucial, en la que se resolvieron varios temas claves para la ciudad y que estaban pendientes. Así fue como, después de varios meses de espera, el Ministerio de Hacienda entregó la contragarantía (el respaldo de la Nación) a los créditos con la banca multilateral para financiar la segunda línea del metro, que ahora sí empieza a andar; un tribunal de arbitramento se pronunció en el largo y billonario litigio entre la Uaesp y CGR, el operador del relleno sanitario Doña Juana, y despegó el cable aéreo de San Cristóbal, después de que había sufrido un traspiés en octubre pasado, cuando la primera licitación fue declarada desierta e hizo temer que podía suceder con futuros cables y grandes proyectos de infraestructura.

Desde Washington (Estados Unidos), antes de iniciar su regreso a Bogotá, la alcaldesa Claudia López habló con EL TIEMPO sobre los encuentros que sostuvo con la banca multilateral y del compromiso gestionar los primeros 180 millones de dolares en crédito para el megaproyecto de infraestructura de movilidad bandera de su administración y para el que espera abrir licitación en el segundo semestre del año.



El Ministerio de Hacienda entregó la contragarantía para el crédito con el Banco Europeo de Inversiones, trámite que estaba frenado. ¿Eso significa que la segunda línea del metro despegó?



El sistema metro de Bogotá es el proyecto de infraestructura y de justicia social y ambiental más importante. Sacarlo adelante es una causa de país y de ciudad. Fui a Washington a gestionar los créditos con la banca multilateral y me vine muy agradecida con la confianza que hay en Colombia y por el respaldo a las prioridades ambientales y sociales del presidente Petro.



Ya se confirmó el compromiso de cuatro bancos multilaterales de gestionar los 180 millones de dólares que necesitamos para arrancar la segunda línea del metro, a Suba y Engativá. Al fin, Bogotá tendrá metro subterráneo.



Claudia López, alcaldesa de Bogotá, y Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe. Foto: Alcaldía de Bogotá

Cada crédito necesita una contragarantía y cada banco debe aprobarla, ¿cómo van esos trámites?



La aprobación la harán los directorios de los bancos en las siguientes semanas. Lo que hemos acordado es el monto que vamos a gestionar con cada uno. Con el Banco Europeo de Inversiones, 50 millones de dólares; con el Banco Mundial y con el BID, otros 50 millones de dólares cada uno, y la CAF aportará 30 millones.



Vamos a iniciar las gestiones nosotros, el Ministerio de Hacienda y los respectivos bancos para que los directorios aprueben esas operaciones de crédito y en el segundo semestre del año podamos hacer la apertura de la licitación.

¿Espera dejar contratada la segunda línea?



No creo que el cronograma nos dé para cerrar el proceso de licitación. Seguramente lo abriremos y el proceso quedará en curso, y la adjudicación debe ser en el primer semestre del año entrante. Queremos dejar asegurada la financiación, los créditos, todas las aprobaciones técnicas y la apertura de la licitación.



Lo otro que logramos es que los cuatro bancos acepten que usarán las reglas del BID para el proceso de licitación y 'procurement' (contratación).



La segunda línea del metro de Bogotá será, en su mayoría, subterránea. Foto: Render Alcaldía de Bogotá

Entonces, la licitación será con normas supranacionales...



Así es. Tal cual como se hizo con la primera línea del metro.



De todo el costo de la segunda línea, ¿cuánto será con crédito?



Del costo total acudiremos a créditos por 1.500 millones de dólares a lo largo de la construcción del proyecto, y de esos 1.500 en el flujo financiero decidimos que se necesitan para iniciar los 180 millones de dólares que los bancos quedaron comprometidos a tramitar con sus directorios.

Gran noticia! Hemos recibido la contragarantía de la Nación para la Línea2 del @MetroBogota a Suba y Engativa!

Y hemos asegurado ya la financiación inicial por 50 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones e iniciado las gestiones con el Banco Mundial, el BID y la CAF! pic.twitter.com/s1jQ80Uoiv — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) April 12, 2023

¿Cómo van las conversaciones con el Gobierno Nacional sobre la primera línea?



Van bien, avanzando. Tenemos varias alternativas que ambos equipos están estudiando. A la banca multilateral le causa mucha tranquilidad que estemos explorando con el Presidente y con el Gobierno Nacional las posibilidades de subterranizar un tramo de la primera línea. Les tranquiliza que cualquier decisión se tomará con todo el rigor técnico y jurídico.



¿Este año se pueden resolver esas diferencias?



Esperaría que las mesas técnicas tengan una alternativa resuelta en este año.

Maria Shaw-Barragan, directora de Préstamos en África, Caribe, Pacífico, Asia y América Latina del BEI Global (Banco Europeo de Inversiones), y Claudia López Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Antes de las elecciones el metro se puede volver un tema de candidatos y tanto ruido podría terminar causándole daño al proyecto?



Este es el proyecto más importante del país y de la ciudad y cómo no va a ser objeto del debate democrático, es sano. Mi experiencia en 2019 fue que terminó siendo muy útil. Esperaría que en el transcurso de estas elecciones nuevamente sea un tema sano del debate público que refrendará el apoyo al sistema metro de Bogotá.



La Empresa Metro le dio hasta el 5 de mayo al consorcio chino para terminar la entrega de los diseños con no objeción de la interventoría, ¿cree que cumplirán?, porque ni ellos mismos lo creen...



Ellos van bien. Siempre nos dijeron: ‘Con toda certeza, en junio ya hemos terminado’. Están haciendo un esfuerzo grande para terminar en mayo. La tranquilidad es que son estudios y diseños de cosas que van a empezar en dos o tres años, de manera que eso no atrasa ningún día la ejecución.



Los estudios y diseños de lo que se va a construir este año están todos terminados, por eso hay obras en ejecución y por eso se encuentra en un 19 por ciento.

El relleno sanitario de Doña Juana recibe en promedio 6.500 toneladas de basura al día. Foto: Mauricio Moreno

¿La discusión con el operador de Doña Juana terminó con el laudo arbitral o van a ir hasta las últimas instancias?



Esta semana Bogotá ganó por moñona, con la adjudicación del cable en el suroriente, que beneficia al 20 de Julio y a la parte alta de San Cristóbal; con la contragarantía de la Nación para la segunda línea del metro y que CGR, el operador de Doña Juana, no se salió con la suya, ni nos sacó del bolsillo 1,2 billones, ni logró amarrar a Bogotá a un relleno, con un enterramiento insalubre, que les ha causado una cantidad de afectaciones a los bogotanos, sobre todo de Ciudad Bolívar y Usme, y no logró quedarse con la operación hasta el 2055, que era lo que pretendía.



Sin embargo, el proceso del tribunal o ha acabado. Citó a una audiencia de aclaraciones y vamos a acudir, sobre todo para ver dos aspectos fundamentales: uno, queremos tener plena certeza de que lo que ganamos en el tribunal de 2018 se mantiene como cosa juzgada, y dos, queremos que nos aclaren el fundamento jurídico de las compensaciones que el tribunal ordenó a favor de CGR (cerca de 65.000 millones) y a favor del Distrito (4.132 millones).

El tribunal de arbitramento dio a conocer su fallo sobre el litigio entre la Uaesp y CGR. Foto: Archivo particular.

¿Qué pasa en la Uaesp que en los últimos años parece que se le salieron de control los contratos?



Este pleito no es por nada que hayamos hecho en nuestra administración, es por cómo se hizo esa licitación en 2010, estamos defendiendo como tigres a los bogotanos de procesos que vienen de mucho antes, defendiendo los bolsillos y los intereses de los bogotanos, que no los abusen, que no les cobren lo que no les tienen por qué cobrar, que nos cumplan con lo que nos tienen que cumplir.



El contrato vence cuando se cope el relleno, y eso se espera para 2024, pero CGR puede optimizar y prolongar hasta 2026 o más su presencia...



De CGR uno espera cualquier incumplimiento y cualquier trampa. Lo cierto es que el relleno tiene un vencimiento de ocupación en 2024 o, a más tardar, en 2025. Bogotá no dependerá de ese operador, ni de seguir enterrando basuras, sino que podremos dar cumplimiento a lo establecido en el POT, que por cierto CGR ha tratado de tumbar y no lo ha logrado, y podemos usar el predio Doña Juana para diferentes tecnologías y construir un parque tecnológico que recicle materiales y produzca energía en vez de hacer enterramiento exclusivamente.



(La firma europea que ganó licitación del cable aéreo de San Cristóbal en Bogotá)

¿En la rueda de negocios hubo compromisos de la banca o de inversores o solo intenciones de participar en proyectos?



Toda la banca multilateral estaba en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington. Les presenté el portafolio de proyectos de inversión social y ambiental de Bogotá al presidente de la CAF y a los vicepresidentes regionales del Banco Mundial, el BID y del BEI, a empresas y bancas de inversión.



Además de proyectos muy importantes de Colombia, solo los de Bogotá suman 13 billones de dólares de inversión, como lo son el hospital de Engativá, el corredor verde de la 7.ª, la calle 13, la segunda línea del metro, la Ptar Canoas y otros 35 colegios. Hay un enorme respaldo y confianza en Bogotá y en Colombia.



