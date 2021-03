1.499 UCI, menos homicidios y el Metro, el balance de López en el 2020

Así como empezó la campaña a la alcaldía de Bogotá, en la calle, cercana a la gente, repartiendo volantes, Claudia López decidió presentarle a la ciudadanía el primer balance de su gobierno. Lo hizo ayer temprano, en el Tunal, antes de asistir a la cita de la Veeduría Distrital en la que detalló los principales resultados de la gestión en el 2020.



(Lea también: Claudia López se disculpó por señalamientos a migrantes venezolanos)

En su presentación, la mandataria empezó por señalar que la pandemia, lejos de haber cambiado las prioridades de su plan de gobierno, aceleró su implementación.



“Ha sido un año muy duro, con muchas necesidades. Hemos tenido más pobreza, hemos perdido empleos, y eso nos presiona problemas de inseguridad; pero hay que empezar por donde debe ser, por estar del lado de la gente para cuidarla”, indicó.

De inmediato se centró en explicar que su administración tenía como propósito consolidar un ingreso mínimo garantizado para ayudar a quienes están en pobreza a salir de ella y que el coronavirus exigió acelerar este plan.

Ha sido un año muy duro, con muchas necesidades. Hemos tenido más pobreza, hemos perdido empleos, y eso nos presiona problemas de inseguridad... FACEBOOK

TWITTER

(Además: Mamá de Sara Sofía fue imputada por desaparición forzada)



Al llegar al Palacio Liévano –explicó López–, la ciudad tenía 20.000 familias bancarizadas que recibían un apoyo económico, pero que un año después esa cifra pasó a 831.000, lo que permite que personas en situación de pobreza reciban una renta básica de $ 240.000 y $ 140.000 quienes están en pobreza. Esto se logró en coordinación con el Gobierno Nacional.



La alcaldesa explicó que uno de los legados que quiere dejarle a la ciudad es lo que ha considerado como el sistema distrital de cuidado de la mujer, una estrategia con la que ya se logró la implementación de tres Manzanas del Cuidado, y dos Unidades Móviles, en Sumapaz y Suba.



Con esto busca que las mujeres, quienes han sido las más afectadas en la emergencia sanitaria, tengan un respiro. “No es solo girar una plata, sino un sistema de cuidado para cuidar a quienes nos cuidan, para que vuelvan a formarse; que si no han terminado el bachillerato, lo terminen; si quieren ser técnicas o profesionales, que lo hagan; que si necesitan asesoría jurídica, la encuentren”, precisó la mandataria.



(Lea también: Robaron al 'Tino' Asprilla en el Parque de la 93 de Bogotá)



Y a partir de allí empezó a señalar, uno a uno, los logros en distintas materias. Por ejemplo, en educación destacó que en el 2020 el Distrito implementó el programa de Matrícula Cero, que benefició a los 23.000 estudiantes de la Universidad Distrital. Resaltó que se entregaron cuatro colegios, en Kennedy, Bosa, Engativá y La Candelaria.

Sin duda, otro de los desafíos en su primer año de mandato fue la capacidad instalada para garantizar la salud de los bogotanos en medio de una pandemia que nunca desbordó los hospitales y clínicas de la ciudad.

Los datos principales en este aspecto fueron enumerados: se aumentaron las unidades de cuidado intensivo (UCI), pasando de 967 en el 2019 a 2.466 en febrero del 2021; se aumentó en un 262 por ciento la capacidad del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, y la capacidad de respuesta de la Línea 123 creció en un 48 por ciento.



En medio de la pandemia, se pasó de 100 pruebas PCR diarias a 6.000. Según aclararon en la Administración Distrital, en la capital del país se han practicado 3 millones de pruebas. “Recibimos de la administración pasada para construir tres hospitales, uno en Usme, en Bosa y el nuevo San Juan de Dios (...) y no dejaremos tres hospitales nuevos, dejaremos seis”, prometió la alcaldesa.



(Le recomendamos: Rifirrafe entre Daniel Palacios y Claudia López por acuerdos de paz)



Otro de los desafíos es la reactivación económica. Para esto, la inversión ha sido millonaria. Destacó que la estrategia Bogotá a Cielo Abierto reactivó 228.000 empleos y 8.600 establecimientos, con un promedio de 83 por ciento en el incremento de sus ventas. También se destinaron $ 276.000 millones para darles una mano a los negocios en los barrios, como tiendas y peluquerías.



Seguridad y movilidad



Otros temas que son de interés de la ciudadanía tienen que ver con la seguridad y la movilidad. En la primera, Claudia López destacó que la tasa de homicidios se ubicó en 13,3 por 100.000 habitantes. Explicó que gracias a la campaña Desarme por la Vida se logró la incautación de 1.331 armas de fuego, más de 170.000 cortopunzantes y 1.123 de fogueo, de las que ha pedido al Gobierno Nacional prohibir su importación. Señaló que todos los delitos de alto impacto se redujeron, menos el de hurtos a bicicletas, sobre el que se han intensificado las acciones para reducirlo, como la estrategia En Bici nos Cuidamos.

Sobre la movilidad, se detuvo en recordar que empezaron las obras de la primera línea del Metro de Bogotá en el patio taller de Bosa; que se aprobó el trazado de la extensión a Suba y Engativá –que podría ser subterránea– y que se contrató la provisión y operación de 1.002 buses eléctricos para una flota de 1.485, de los cuales 259 ya están operando en la ciudad.

‘No se hizo lo que se tenía que hacer’: Emel Rojas

Para el concejal de Colombia Justa Libres Emel Rojas, la administración de la alcaldesa Claudia López ha tenido aciertos y fallos en el manejo de los recursos públicos en su primer año de gobierno.



Aunque considera que la pandemia obligó al Distrito a priorizar recursos a las ayudas sociales y económicas de Bogotá Solidaria, que estaban destinados principalmente para obras públicas, asegura que la redistribución de dichos recursos no tuvieron una buena ejecución.



“Las prioridades por la pandemia cambiaron, pero no se hizo lo que se tenía que haber hecho. Más que un acto de corrupción del que no hay pruebas, es un hecho de mala planeación de los proyectos”, opina el cabildante.



Rojas complementa que la Alcaldía falló gravemente en temas de seguridad y desarrollo económico, pues lo percibe con el crecimiento del desempleo y los casos de hurtos recientes que han ocurrido en la ciudad. Pese a eso, destaca que el Distrito tuvo un buen manejo de la pandemia en materia de salud, lo que logró controlar a pesar de los percances en los picos.

‘Hay una política de transparencia’endo:

La cabildante de la Alianza Verde, y presidenta del Concejo, María Fernanda Rojas, considera que la alcaldesa Claudia López ha tenido una administración positiva en lo que va de gobierno, a pesar de algunos traspiés.



En la gestión y administración de recursos públicos, Rojas destaca que la Alcaldía ha sido transparente, pese a los percances producto de la pandemia. “Hay una política de transparencia de la alcaldesa en la cual, hasta ahora, hay unos comportamientos que se siguen a esos lineamientos de su lucha contra la corrupción”, dice la concejala.

Sobre ese asunto valora que se esté investigando el caso de la funcionaria de la Secretaría de Salud que estuvo involucrada en unos hechos de corrupción cuando trabajaba en el Ejército años atrás. No obstante, está en desacuerdo con las constantes arremetidas de López contra los debates de control político del Concejo. “El Concejo, con sus distintas miradas, hace crítica y plantea contradicciones de la administración. Lo que debemos hacer es un trabajo conjunto entre los entes”, propone Rojas.

‘La administración distrital se rajó’: Carlos Fernando Galán

Carlos Fernando Galán, concejal por Bogotá para la Gente, siente que el balance de la Alcaldía tuvo errores. Principalmente, considera que el gobierno de Claudia López ha perdido el impulso que tenía, como consecuencia de “decisiones que van en contravía de lo que prometió en su campaña”.



(Además lea: Golpizas y asesinatos: toma fuerza la justicia por mano propia)



Indica que no hay claridad ni transparencia en el manejo de recursos públicos.

“Vemos que hay muchos gastos en secretarías, que no muestran un compromiso con una política de austeridad cuando la ciudad está en una crisis muy grave”, manifiesta el cabildante.



Sobre la pandemia dice que inicialmente hubo un buen manejo, pero que al final Bogotá salió mal librada por las decisiones de la alcaldesa. Argumenta que las cifras muestran a la capital como la ciudad más afectada en empleo producto de las cuarentenas, y con más contagios.

“Si se evalúan las muertes de covid por cada 100.000 habitantes, hay una tasa de cifras de las que Bogotá no sale bien librada, lo que indica que la administración se rajó”, concluye.

Siga leyendo:

- Robaron al 'Tino' Asprilla en el Parque de la 93 de Bogotá.



- Concejal alerta por aparición de carteles xenófobos en Bogotá.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotáET