"Los impuestos son por tener carro, lo invito a que lo venda". Desde que Claudia López pronunció esa frase no le han parado de llover las críticas.



(Le sugerimos: ‘Pues véndalo’: Claudia López y los memes del nuevo pico y placa en Bogotá)



La alcaldesa de Bogotá respondió eso en una entrevista en Noticias Caracol cuando le preguntaron sobre los reparos de algunos conductores que no están de acuerdo con los cobros de los impuestos de los vehículos. Esto, teniendo en cuenta que el carro no lo van a poder usar todos los días tras la puesta en marcha del nuevo horario del pico y placa.



(Además: Pico y Placa en Bogotá: José Clopatofsky analiza la nueva medida)

Su respuesta no cayó bien entre los ciudadanos y ante las nuevas críticas, la mandataria admitió que dicha frase fue "muy desafortunada".



En su cuenta de Twitter se pronunció al respecto y agregó que "vamos en el segundo día de pico y placa con buenos resultados en velocidad y movilidad. Gracias por confiar en la medida".



Finalmente, también respondió con humor a los múltiples memes y chistes que internautas crearon con otros temas usando las mismas palabras que la alcaldesa. "Por favor, compartan el carro y no vendan los chinos!", dijo.



(Puede leer también: ¿El nuevo horario de pico y placa es la única solución al trancón?)



Pese a toda esta polémica, la medida sigue en pie y este jueves completará su tercer día en marcha.