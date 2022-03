"En el 2028 todos los bogotanos podremos comprar un tiquete y usar la primera línea del Metro". Así lo aseguró la alcaldesa Claudia López este miércoles durante una visita al predio del Patio Taller donde confirmó el año de funcionamiento que prometió desde el 2020.



Además, con expresiones como "tiene más reversa un río" y "el metro de Bogotá no tiene ni un centímetro de reversa", la mandataria sostuvo que el proyecto avanza y se mantendrá.



"Hoy en el Patio Taller, y también cuando empecemos el viaducto, se trabaja 24 horas al día, de lunes en sábado y en distintos turnos para poder cumplirle a los bogotanos con el tiempo estipulado para que en el 2027 podamos tener el Patio Taller y el viaducto hechos. De tal manera que podamos hacer las primeras pruebas y en el 2028 todos los bogotanos podamos comprar un tiquete y usar la primera línea del Metro", explicó la alcaldesa.



El pronunciamiento se da días después de que el candidato a la presidencia Gustavo Petro sugiriera una revisión a los contratos de la Línea 1. "Hasta ahora no hay estudios. La empresa que contrató Peñalosa, de origen chino, no ha presentado estudios de Metro elevado (...) Si así avanzan estos meses, no puedo preguzgar. (Pero) si no avanzan esos estudios y llegamos a la realidad de un nuevo gobierno, creamos una comisión para hablar con la empresa china, verificar por qué no ha entregado los estudios, verificar si tiene aunque sea unos estudios parciales", indicó Petro e incluso llegó a asegurar que podría "compararlos con los estudios de metro subterráneo y tomar la decisión costo beneficio más favorable para la ciudad de Bogotá".



Este miércoles, la alcaldesa tocó el tema y aseguró que "Bogotá y Colombia honran sus contratos, los cumplen. Cuando le decimos a un concesionario que venga a hacer una obra, la honramos y la cumplimos. Como cualquier otro contrato, tiene todo el blindaje y la seguridad jurídica".



En este momento, el Metro de Bogotá está en fase previa. En esta etapa, el consorcio tiene que desarrollar y entregar los diseños de detalle, adecuar los terrenos del Patio Taller, construir el deprimido de la calle 72, trasladar las redes de servicios públicos, hacer la gestión predial, definir los planes de manejo de tráfico, entre otros. Todo debe estar listo el 9 de enero de 2023 para que, luego, el 10 de enero comience la fase de construcción.

