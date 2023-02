Un contundente mensaje le envió la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a Guillermo Reyes, ministro de Transporte, con quien ha intercambiado declaraciones polémicas por la construcción de la primera línea del metro de Bogotá.



Reyes fue citado este miércoles a un debate de control político por la Comisión Accidental del Metro de Bogotá del Senado, con el objetivo de que explique sus pronunciamientos sobre el futuro de la megaobra de transporte de la capital.



El jueves pasado, el ministro Reyes manifestó: “Si no se aceptan las modificaciones

dentro del marco jurídico, el Gobierno también, en la medida en que financia el 70 por ciento de los otros proyectos, pues esos se van a tener que parar”.



Estas declaraciones han sido calificadas por la alcaldesa Claudia López como “chantaje” y en una entrevista con EL TIEMPO le habló al presidente Gustavo Petro: “Pues, claramente, una amenaza y un chantaje del ministro de Transporte existen. Espero que se supere este momento de calentura y que el Presidente respete a Bogotá, y la trate con el afecto y el respeto con los que lo ha tratado a él”.



Aunque se creía que con el debate de control político la situación polémica cesaría en algo, la alcaldesa López, a través de su cuenta de Twitter, volvió a arremeter contra el Gobierno Nacional: “¡Insólito! ¡Es la primera vez que el Gobierno Nacional no incluye el metro de Bogotá como proyecto estratégico en su Plan de Desarrollo!”.



Y agregó: “¿Concretando el chantaje, ministro? ¿Van a parar el metro? ¿A seguir dilatando las autorizaciones de crédito del metro subterráneo a Suba y Engativá?”.

Por su parte, durante el debate, el ministro Reyes manifestó: "Nadie puede decir que es mejor la subterranización. Sin embargo, hay ejemplos de cómo el elevado ha hecho daños urbanísticos en varias ciudades. No nos vamos a atravesar a los proyectos de Bogotá. Debemos construir un gran consenso. El tema es de coherencia política, el presidente Petro desde que fue alcalde insistió en un proyecto subterráneo".



Y en cuanto a los señalamientos de que el metro de Bogotá no está en el Plan Nacional de Desarrollo, Reyes señaló: “La que está incurriendo en chantaje es la alcaldesa. No incluimos los dos proyectos del metro en el Plan de Desarrollo porque son proyectos que tienen vigencias futuras".



Justamente, este lunes, el Gobierno Nacional radicó en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo, que tendrá hasta el próximo 7 de mayo para convertirse en ley y, entre otras cosas, busca crear un sistema de protección social que permita ayudar a las personas más vulnerables.



