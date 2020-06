Claudia López anuncia un segundo y tercer giro de ayudas por covid-19

La Alcaldía de Bogotá confirmó que habrá un segundo giro de ayudas para los hogares beneficiarios de Bogotá Solidaria, el programa que apoya con mercados y dinero en medio de la difícil situación económica por la cuarentena y la pandemia.



El dinero de este giro vendrá de la Donatón Bogotá Solidaria en Casa, que logró recolectar cerca de 56 mil millones de pesos.



Hasta el momento, han sido 529.800 los hogares beneficiados. Incluso, habrá un tercer giro que se està organizando con apoyo del Departamento de Planeación Nacional.



Al final, el objetivo es llegar a los 800.000 hogares en conjunto con el Gobierno Nacional.

Hay dos tipos de atenciones. Una para familias en pobreza, que recibirán un giro de 233.000 pesos y otra para familias vulnerables, que recibirán 160.000 pesos más ayudas adicionales.

Adicionalmente, recordó que algunos hogares están recibiendo un apoyo de 250.000 pesos en el marco de Arriendo Solidario.



Adicionalmente, el Distrito ha entregado 191.207 mercados.

Además, la alcaldesa recordó que en Bogotá Solidaria en la opción 'Necesito Apoyo' usted podrá registrarse si necesita algún apoyo económico.

¿Qué ayudas hay en Bogotá?

Según la página oficial de la Alcaldía, estas son las siguientes ayudas:



"Crédito

Bancoldex y la Alcaldía de Bogotá pusieron a disposición de las micro, pequeñas y medianas empresas $220.000 millones para mejorar la liquidez de aquellas afectadas por el COVID -19.

¿A dónde llamar? 304 6698412 / 301 3747006 / 310 4773046



Transferencias monetarias

Subsidio monetario destinado a familias que se encuentran en Sisben III (con un puntaje menor a 30,56) o en Sisbén IV en los grupos A, B y C. Esta transferencia se hace mediante productos financieros al jefe de hogar y si este no está bancarizado a su cónyuge o hijo mayor de edad.



Bonos canjeables.

El beneficiario de este canal recibe recursos a través de canales no bancarios, con los cuales podrán hacer retiros o hacer las compras que el hogar necesite.

Beneficio destinado a familias que se encuentran en Sisben III (con un puntaje menor a 30,56) o en el Sisbén IV en los grupos A, B y C.

También pueden ser beneficiarias las personas incluidas en bases de datos de entidades del Distrito.



Aplazamiento en pago de impuestos

Se decidió aplazar el pago de los impuestos (predial, impuesto de vehículos y de ICA) para todos los habitantes, hogares, empresas y establecimientos de la ciudad. Los plazos se amplían de abril/mayo a junio/octubre, según el impuesto.



Atención a personas mayores

Los centros de atención a personas mayores funcionan como es habitual, extremando las medidas de seguridad de estos espacios. Los centros día están ofreciendo sus servicios de manera virtual



Alimentación escolar

La ciudad entrega bonos canjeables para que las personas de la zona urbana puedan redimirlos en almacenes de cadena autorizados.

En el caso de colegios rurales, se entregan canastas alimentarias a partir de la solicitud de los rectores.



Apoyo en servicios públicos

Los servicios públicos domiciliarios para los estratos 1 y 2 no serán cortados en ningún caso. Adicionalmente la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de las empresas de servicios públicos brindará descuentos para los ciclos de facturación de abril y mayo para los estratos 1, 2, 3 y 4.



Empresa de Acueducto y Alcantarillado: descuento de $15.056

Gas Natural. Descuento del 20% estratos uno y dos 2 y del 10% para tres y cuatro.

Aseo. Alivio del 10% sobre el valor de la factura

Energía. Alivio de 20% estratos uno y dos y del 10% para tres y cuatro.



Subsidios en especie

Comprenden elementos, bonos canjeables, tarjetas monedero o similares, para proveer a las poblaciones vulnerables y pobres, insumos básicos de primera necesidad para garantizar su seguridad alimentaria, cuidado personal y aquellos que se consideren pertinentes como ayuda humanitaria para atender las necesidades de la calamidad pública.



Se asigna a partir de focalización geográfica definida a partir de mapas de pobreza o con base en listados de poblaciones específicas definidos por las entidades del Distrito.



