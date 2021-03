Así irá el toque de queda y otras medidas en Bogotá para Semana Santa

La alcaldesa Claudia López anunció las medidas para la Semana Santa 2021 en Bogotá. En la ciudad habrá toque de queda desde medianoche (12 p. m.) hasta las 5 a.m. desde este viernes 26 de marzo hasta el lunes 29 de marzo.



Y la misma medida irá desde el miércoles 31 de marzo hasta el lunes 5 de abril.

(Le puede interesar: Así será el toque de queda en Cundinamarca)

Bogotá se acoge así al toque de queda que recomendó esta semana el Gobierno Nacional para las ciudades con ocupaciones UCI superiores al 50 y 70 %.



Desde la Nación, la indicación fue que las ciudades con ocupación UCI mayor al 50 % tengan toque de queda en esos días y durante esos horarios.



Este jueves, cabe señalar, Bogotá amaneció con una ocupación UCI del 64,6 %.

¿Habrá pico y cédula?

La alcaldesa descartó para Semana Santa medidas como el pico y cédula o restricciones para viajar. Eso sí, aclaró que, como recomiendan las autoridades sanitarias, lo ideal es no viajar o reunirse con personas con quienes no se convive.



Fue enfática en que las medidas adoptadas se acordaron con gremios de comerciantes y el comité epidemiológico. Sin embargo, aclaró que en caso de que la ocupación UCI en Bogotá llegara a un 70 %, se tomarían medidas más estrictas.

En el caso de los bares avalados en el plan piloto de la Secretaría de Desarrollo Económico, López confirmó que esos establecimientos solo podrán funcionar hasta medianoche. Es decir, tendrán que cerrar antes de que inicie el toque de queda.



También se informó que continuará la Ciclovía Dominical.

Medidas para Semana Santa

En los últimos días, se ha reforzado la comunicación de cinco medidas clave que se han acordado entre la Alcaldía de Bogotá y la Iglesia Católica.



La mandataria distrital indicó este jueves que las iglesias, parroquias, templos y centros de culto deberán cumplir estrictamente las medidas de bioseguridad, evitar aglomeraciones, propiciar un mayor número de horarios para las celebraciones litúrgicas y promover reuniones virtuales.



Así, las medidas para Semana Santa serán:



1. No habrá procesiones.



2. No habrá visita a monumentos.



3. No habrá procesión de Viacrucis.



4. Habrá cierre del sendero peatonal de Monserrate.



5. Se recomienda no reunirse o viajar con personas con quienes no se convive.

Agradezco a Monseñor Luis José Rueda, Arzobispo de Bogotá su compromiso para que esta Semana Santa se viva con oración, fe y espiritualidad desde casa cuidándonos.



Bogotá tendrá una Semana Santa biosegura con las siguientes medidas ⬇️ pic.twitter.com/v70nFy6QHI — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) March 16, 2021

El 'semáforo'

Fuentes le indicaron a este diario que la Alcaldía de Bogotá ahora regirá sus medidas por el 'Semáforo de medidas de salud pública en Bogotá'. La alcaldesa confirmó este jueves esa información.



En este momento, Bogotá estaría en 'amarillo':



¿De qué depende que el semáforo se mueva a tal o cual color? Claudia López señaló cinco indicadores: el número de casos en la ciudad, la velocidad de contagio, el índice de transmisión y la capacidad hospitalaria.

El semáforo indica estas medidas:



Verde:



- Control de aforo en establecimientos

- Alternancia en instituciones educativas

- Horarios de entrada por sectores económicos



Amarillo:



- Zonas de cuidado especial

- Reuniones solo con personas del mismo grupo familiar



Naranja:



- Cuarentena por localidades

- Cierre nocturno de establecimientos comerciales

- Pico y cédula

- Suspensión de cirugías no urgentes



Rojo:



- Cuarentena general

- Toque de queda

- Cierre de comercio informal

- Cierre de instituciones educativas

- Cierre de parques

BOGOTÁ