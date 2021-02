Se levanta la alerta roja hospitalaria en Bogotá

Este viernes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, escribió en su cuenta de Twitter que "la ocupación UCI bajó al 74 %" en la capital.



Con esta reducción, añadió la mandataria, "podemos levantar la alerta roja hospitalaria y volver a programar algunos procedimientos y cirugías que estaban suspendidas".

En su publicación, López agradeció a los habitantes de Bogotá. "Cada aporte individual y colectivo de cuidado ha valido la pena", escribió.



La Secretaría de Salud emitió a inicios de enero pasado una resolución en la cual declaró la alerta roja en el sistema hospitalario. Entre las medidas adoptadas se suspendieron "todos los procedimientos quirúrgicos no urgentes, independientes de su complejidad, así como los procedimientos electivos no quirúrgicos que requieran sedación". Y solo se permitían "las cirugías prioritarias y las cirugías de urgencia no diferible".



Cabe recordar que este martes, tras una nueva reunión con el Comité Epidemiológico y el Ministerio de Salud, la alcaldesa hizo nuevos anuncios sobre las medidas que rigen en la ciudad tras considerar que se superó el segundo pico de la pandemia.



Entre ellas, precisamente, que desde el 2 de febrero se levantó la alerta roja en la ciudad y se pasó a alerta naranja debido a la disminución consistente que se ha presentado en los últimos días.

