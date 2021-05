Claudia López: 'Este ha sido el pico más agresivo de la pandemia'

“Seguimos en alerta roja y es indispensable mantener todas las medidas de cuidado individual y colectivo que podamos”, con esa frase la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció las medidas que regirán esta semana y que se tomaron luego del último Comité Epidemiológico de covid-19

Dijo con vehemencia que esta tercera ola ha sido la más agresiva hasta ahora en la pandemia y que por primera vez hay una ocupación de unidades de cuidado intensivo (UCI) para uso covid-19 del 96 por ciento, unas 2.054. “Eso quiere decir que este pico que duraría dos semanas se extenderá por dos semanas más hasta finales de mayo.



Estamos al borde de un colapso hospitalario. Ha sido el que más camas UCI ha demandado, el que más hospitalizaciones ha requerido. La conjunción de alta movilización y aglomeraciones con severidad del tercer pico nos ha llevado al más alto índice de ocupación”, explicó la mandataria. Añadió que la transmisión comunitaria está en alerta roja, sobre todo en las localidades de Suba, Engativá, Kennedy, Bosa y Barrios Unidos.



“En estas zonas hay supercontagio. Lo más grave es que tenemos personal médico y de enfermería que no podrán llegar a sus trabajos por los bloqueos. La medida que más nos protegería la vida es que haya una mesa de concertación social y política entre el Gobierno Nacional, los líderes del paro y los jóvenes que se han manifestado en las calles”. En la ciudad se han presentado 831.296 casos, de los cuales 5.725 fueron confirmados el 9 de mayo de 2021. Las localidades con mayor reporte de casos positivos son Suba, con 15,3 % de los casos de la ciudad (120.386), seguido por Kennedy, con 13,3 % (104.946); Engativá, con 11,3 % (88.914); Usaquén, que presenta el 7,8 % (61.528). Y Bosa, con 7,4 % (58.320).

Nuevas medidas

A partir de hoy y durante los próximos días se mantendrá el toque de queda nocturno; sin embargo, comenzará a regir desde las 11 de la noche y hasta las 4 de la mañana del día siguiente, y los establecimientos comerciales deberán cerrar sus puertas, a más tardar, a las 10 de la noche. La ley seca regirá desde las 10 de la noche y hasta la 4 de la mañana del día siguiente. Durante esas horas, únicamente se permitirá la venta de bebidas alcohólicas a domicilio y para llevar. Los restaurantes podrán servir estas bebidas como acompañamiento de la comida.



La mandataria hizo un mayor énfasis en el autocuidado, que es ahora más indispensable que en cualquier otro momento de la pandemia, debido a la situación de orden público derivado de las marchas, protestas y manifestaciones.



López pidió a la ciudadanía que use el tapabocas de manera permanente, tanto en la calle como en los espacios cerrados, especialmente en las oficinas, los negocios y en los propios hogares, para evitar la propagación del contagio, igualmente abrir las ventanas y puertas para permitir la ventilación, y evitar las visitas y reuniones con personas por fuera de nuestro hogar.

Por otro lado, medidas como el pico y cédula siguen suspendidas y el pico y placa opera en la ciudad con normalidad desde este lunes. Con respecto a la ciclovía dominical, se mantendrá habilitada para el próximo domingo, así como los parques metropolitanos.



Estas disposiciones regirán hasta el próximo lunes 17 de mayo a la medianoche, y se evaluarán en el próximo comité epidemiológico, tanto Distrital como Nacional, que se llevará a cabo el próximo martes 18 de mayo. Todo dependerá también de la evolución del paro. Regreso al colegio



Con respecto al regreso a la presencialidad en los jardines y colegios, tanto públicos como privados, indicó que seguirá reactivándose teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad y aforo establecidos previamente por las secretarías de Salud y Educación, para garantizar un retorno gradual, progresivo y seguro.



Las autoridades distritales también recordaron, a quienes han participado en diferentes manifestaciones, que la ciudad tiene dispuestos distintos puntos de toma gratuita de pruebas covid-19 y una capacidad de procesamiento de hasta 20.000 pruebas diarias a través de la gestión de la red pública y privada de laboratorios, para identificar posibles nuevos contagios. “La invitación a las personas que participan en estas marchas y protestas es a realizarse la prueba en cualquiera de estos puntos, dentro de los siguientes 5 o 7 días de haber estado en una aglomeración, con el propósito de identificar si se han contagiado, y así proceder inmediatamente con las medidas de aislamiento y atención en salud de ser necesario”, dijo el secretario de Salud, Alejandro Gómez.



La capacidad del sistema hospitalario se ha triplicado, pues al comienzo de la pandemia la ciudad contaba con 935 camas UCI.

Se investiga muerte de joven

Tras 13 días de haberse iniciado las protestas del paro nacional, ayer se confirmó la muerte de Daniel Alejandro Zapata, un joven de 20 años. La noticia fue publicada por la organización Lazos de Dignidad y confirmada por la alcaldesa Claudia López. Exigen que las causas del lamentable hecho sean esclarecidas. La mandataria agregó que se investigará la razón por la cual la clínica Esahu Mandalay no informó sobre las razones por las cuales este joven llegó a ser atendido en este lugar. “Hubo una cadena de errores que se están verificando. Por ahora, no me queda más que darle mis condolencias a la familia de este joven, aunque sé que esto no le va a devolver su vida”. El caso será investigado por la Fiscalía

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com