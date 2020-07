Claudia López anunció medidas para nuevo día sin IVA

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció medidas para el segundo día sin IVA, que se desarrollará este viernes 3 de julio.



Después de las más de 80 aglomeraciones que se registraron el 17 de junio en todo el país, y que fueron rechazadas por el Distrito, se espera que haya mayores controles en esta segunda fecha.



Por lo menos, desde el Gobierno Nacional ya se ordenó la suspensión durante las dos jornadas sin IVA restantes de la venta presencial de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones. Estos solo podrán ser comercializados con el beneficio de manera virtual.

En Bogotá

Solo un sector tendrá venta obligada vía virtual



"El Ministerio del Interior no nos dio permiso ni autorizó nuestro decreto para que todas las ventas del día sin IVA sean electrónicas", manifestó la alcaldesa. Así las cosas, solo será obligatoria la venta 100 % virtual de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones. El resto de sectores podrán usar ambas opciones: venta virtual y venta presencial.



De acuerdo con la alcaldía, Ktronix no abrirá ninguna de sus sucursales este viernes porque, precisamente, vende elementos que no se pueden comercializar de manera presencial este día sin IVA. "Otro de los acuerdos pactados para esta jornada fue con Alkosto, que se comprometió a tomar todas las medidas en materia logística y de

seguridad para su operación en este día", confirmó la alcaldía.





Habrá pico y cédula



"Todas las personas cuyo número de cédula terminan en número impar no podrán ingresar a ningún establecimiento de comercio. Se mantiene el pico y cédula el día de mañana", confirmó la alcaldesa. Para este grupo, queda la opción de compra virtual.





Se exigirá logística a los establecimientos



Tendrá que haber un plan de movilidad, filas e ingreso en los establecimientos comerciales. De acuerdo con López, los negocios serán responsables de lo que pase no solo en el interior de sus locales, sino también en el exterior.



"Todos los establecimientos públicos tendrán que tener una logística para garantizar que se cumplan las medidas, gel, tapabocas, garantizar el espacio mínimo, toda esta logística en espacio público para el ingreso a los establecimientos comerciales es de responsabilidad de los establecimientos", confirmó López.



Entre otras cosas, serán responsables de:



- Hacer cumplir el pico y cédula.



- Garantizar la distancia mínima de dos metros.



- Divulgar con anticipación cómo prestará el servicio.



- En caso de acordar entrega presencial, programarla dentro de las dos semanas siguientes al día sin IVA.



Esta logística será permanente en la ciudad, para mayor seguridad de los compradores y de los empleados. Adicionalmente, se dará atención preferencial a personas mayores de 60 años.



Protección a los empleados



Se debe garantizar protección a los empleados del sector comercio con medidas de bioseguridad: usar tapabocas, usar caretas de plástico, garantizar la distancia de dos metros, facilitarles el lavado de manos.



¿Y si el establecimiento incumple y vende de manera presencial?



Los comercios que vendan electrodomésticos, computadores y elementos electrónicos de manera presencial, incumpliendo así lo que dice la norma, podrían ser sancionados y sellados.



Horarios



Desde las 6 a. m., las alcaldías locales harán operativos en grandes superficies y almacenes de cadena de toda la ciudad. En el caso de comercio no esencial, recuerde que este solo puede abrir después de mediodía. Para esos casos, la opción virtual está 24 horas.

#DiaSinIVA NO habrá venta presencial de electrodomésticos, equipos electrónicos/comunicaciones. Estos SÓLO tendrán venta en línea que empieza desde hoy. Las entregas se harán en las dos próximas semanas.



Si usted detecta irregularidades o tiene una denuncia sobre el día sin IVA en Bogotá, puede llamar al 195.

