Cierre total en Bogotá empezará el sábado y va hasta el martes

El Gobierno Nacional ajustó en la noche de este lunes las medidas que aplican para Bogotá por el riesgo del tercer pico por covid-19.



El aislamiento general empezará desde el sábado (10 de abril) y va hasta el martes. Ese mismo día se evaluará en un comité con las autoridades distritales si el confinamiento general tiene una nueva ronda el siguiente fin de semana.



A través del decreto 135 del 5 de abril de 2021, la Alcaldía decidió “restringir la circulación de personas y vehículos por vías y lugares públicos en Bogotá desde las 00:00 horas del sábado (10 de abril) hasta las 04:00 horas del martes (13 de abril)”.



Desde la madrugada de este martes y hasta el 19 de abril a las 11:59 p.m. regirá la medida de pico y cédula con las excepciones anteriormente aplicadas.



También se decretó la ley seca desde las 00:00 horas del sábado diez (10) de abril hasta las 04:00 horas del martes 13 de abril de 2021.

La alcaldesa Claudia López aseguró este lunes que se tiene previsto que el tercer pico llegue a la capital en la última semana de abril. "La diferencia de la intensidad (del pico) depende de nuestro comportamiento, de aplicar la estrategia DAR (Detecto, Aíslo, Reporto)".

De común acuerdo con el Gobierno Nacional acordamos que desde mañana habrá pico y cédula y este sábado, domingo y lunes todos nos quedaremos en casa.



El martes evaluaremos si continúan esas medidas o las modificamos. Gracias a todos por la comprensión y el cuidado #BogotáSeCuida pic.twitter.com/gdFhNzrrcp — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) April 6, 2021

Una a una, estas son las medidas anunciadas

Cierre total

Restringir la circulación de personas y vehículos por vías y lugares públicos en la ciudad de Bogotá D.C. desde las 00:00 horas del sábado (10 de abril) hasta las 04:00 horas del martes (13 de abril).

Medidas adicionales para territorios con crecimiento mayor al 15% en UCI. Bogota:1.Pico y cédula desde el martes 6 hasta el viernes 9, 2.Cierre total desde el sábado 10 hasta el lunes 12 (con excepciones de decreto) 3. Mega Prass desde el jueves

4.Martes 13 evaluación en comité — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) April 6, 2021

¿Quiénes tienen excepciones?

Se exceptúan las personas y vehículos indispensables para la realización de las siguientes actividades:



- Abastecimiento y adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, de salud, y de primera necesidad. Para su adquisición podrá desplazarse exclusivamente una sola persona por núcleo familiar. Estas actividades deberán realizarse de manera exclusiva en el horario comprendido entre las 5:00 a.m. y las 7:59 p.m.

- Prestación de los servicios administrativos, operativos o profesionales de los servicios públicos y privados de salud.



- Cuidado institucional o domiciliario de mayores, personas menores de 18 años, dependientes, enfermos, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, y de animales.



- Orden público, seguridad general y atención sanitaria.



- Atender asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad, circunstancias que deberán ser acreditadas en caso de que la autoridad así lo requiera.



Almacenes y centros comerciales

Las grandes superficies, almacenes de cadena y centros comerciales, podrán funcionar en su totalidad, siempre y cuando mínimo el 50% de sus áreas o de su oferta comercial sea de bienes considerados como esenciales o de primera necesidad, en caso de no cumplir este porcentaje no podrán funcionar durante el periodo de restricción.



Se consideran bienes y servicios no esenciales los diferentes a la producción y comercialización de alimentos, bebidas, medicamentos, productos y dispositivos médicos, farmacéuticos, productos de limpieza, desinfección, cuidado y aseo personal.



Mudanzas

Las mudanzas solo podrán realizarse con estricto cumplimiento por parte del interesado y de la empresa prestadora del servicio, de los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y en casos de extrema necesidad, tales como, finalización del contrato de arrendamiento, para atender personas en estado de vulnerabilidad manifiesta o cuando no exista otras alternativas que garanticen la vivienda digna.



Pico y cédula

El pico y cédula en Bogotá comienza desde este martes. Foto: Milton Díaz

A partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 6 de abril y hasta el 19 de abril a las (11:59 p.m.), en el ingreso a establecimientos abiertos al público para realizar actividades tales como la adquisición y pago de bienes y servicios, compra de cualquier producto al detal y al por mayor, servicios bancarios, financieros y notariales, atención al ciudadano en entidades públicas, y prestación de cualquier otro tipo de servicios excepto los de salud, farmacia y servicios funerarios.

¿Cómo será el pico y cédula?



- En los días impares podrán acceder a estos servicios y establecimientos las personas cuya cédula o documento de identidad termina en dígito par.



- En los días pares podrán acceder a estos servicios y establecimientos las personas cuya cédula o documento de identidad termina en dígito impar.



Ley seca

Ley seca en Bogotá desde el sábado y hasta el martes. Foto: Néstor Gómez / Archivo EL TIEMPO

Se restringe el expendio y consumo de bebidas embriagantes y alcohólicas en sitios públicos desde las desde las 00:00 horas del sábado 10 de abril hasta las 04:00 horas del martes 13 de abril de 2021.



Sin embargo, se autoriza la venta de bebidas embriagantes y alcohólicas cuando se realice a través de domicilio.

Procedimientos quirúrgicos

Serán suspendidos y reprogramados los procedimientos quirúrgicos de mediana o alta complejidad, que puedan requerir UCI; así como los procedimientos de complejidad intermedia que requieran hospitalización.



Se convoca a todas las EPS a maximizar la capacidad UCI y hospitalaria (de al menos 150 adicionales por semana), el número de pruebas y el seguimiento y cerco epidemiológico a los casos positivos.



Otras de las recomendaciones que ha hecho la mandataria local es que aquellas personas que salieron o realizaron reuniones sociales en Semana Santa tengan un aislamiento voluntario mínimo de siete días para prevenir posibles nuevos contagios.



Este es el decreto 135 del 5 de abril:

